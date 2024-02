Alquileres: el impacto en la oferta que se vio tras la derogación de la ley

Luego de que se derogara la Ley de Alquileres en el mega DNU de Javier Milei que comenzó a regir a fines de diciembre de 2023, el primer impacto que se vio al respecto en la realidad agobiante que atraviesan los inquilinos es un supuesto incremento en cuanto a la oferta que supera el 40% en la provincia de Mendoza. Mientras tanto, se recorre un camino tenso para lograr un acuerdo entre inquilinos y propietarios, pero desde las inmobiliarias destacan el consenso.

"Nosotros realmente hicimos un estudio, un relevamiento de lo que causó el DNU. Nos refleja que el cambio en la Ley de Alquileres es positivo para el sector. Enviamos una nota a nivel nacional a diputados y senadores en la que manifestamos que avalamos el DNU. Lo positivo es que se generó oferta y consenso entre propietarios e inquilinos en cuanto al período contractual. También hay consenso en cuanto a la implementación de los aumentos", comentó a MDZ el titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera.

"Conforme al relevamiento que hicimos a nivel nacional, del que participan 18 provincias, el estudio exhaustivo que nace de cada una de las inmobiliarias indica que en Mendoza se ha generado un incremento del 41% en las ofertas. Eso es realmente positivo, entre generar mayor oferta y el consenso de incrementos cada cuatro meses y con índices consensuados del ICL, es realmente bueno para ambas partes", agregó Irrera respectivamente.

Respecto de los precios, algo que se comentó que iba a bajar luego de que se incrementara la oferta y aún no sucede, indicó: "Los precios no bajan porque recién comenzamos, esto va a ir sucediendo paulatinamente. No puedo prometer que vayan a bajar, pero sí que no suban. No hay situaciones que aumenten el piso del alquiler".

Entre los lugares en los que se ha visto incrementada la oferta se destaca la periferia a la Ciudad de Mendoza y el informe realizado muestra que la oferta en la capital mendocina se ha visto "más acotada" por la presencia de alquileres temporarios, según formuló Irrera a este medio.

"Pensamos que el consenso iba a ser más difícil. Pero ahí nomás existió el acuerdo de los 24 meses de contrato y vemos positivo que los propietarios se adhirieran a eso. Los acuerdos son en pesos, es muy poco lo que se puede observar en otra moneda. Y como índice se viene tomando el ICL con esta nueva norma", declaró el titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza.

Para finalizar sostuvo: "Las expectativas para el 2024 son buenas. Si esto se va consolidando va a traer buenas consecuencias para los alquileres, para la construcción y demás. Yo creo que se va a ir dando paulatinamente la inversión en el ladrillo que siempre fue lo más seguro".