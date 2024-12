Prohíben a comerciantes de Godoy Cruz vender alcohol durante la Fiesta de la Cerveza

Mendoza celebra la Fiesta Provincial de la Cerveza, organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz. Por primera vez se hace en el Hipódromo y los vecinos de la zona sienten la repercusión. La primera novedad la viven los comercios de la zona: les prohibieron vender bebidas alcohólicas en las inmediaciones, aún en los sitios habilitados para tener mesas y que ofrecen servicio de gastronomía.

Los comerciantes recibieron la notificación en los últimos días. Y hubo fuertes quejas. “Nos dijeron que no podíamos vender bebidas para llevar. Pero tenemos mesas y tampoco podemos venderle en las mesas. Nuestros clientes no es gente que vaya a la Fiesta, es gente que viene acá. Si no cumplimos viene la clausura”, dijo Liliana, propietaria de uno de los comercios gastronómicos que abre todo el año en Villa Hipódromo. “No ha sido un buen año. Nos sorprende la Fiesta de la Cerveza y que ahora nos digan que no podemos vender…no sé en qué los perjudicamos. Tenemos todo en regla, pagamos los impuestos. Hace 5 años que lo tenemos. Yo, mis hijos, todos vivimos de este negocio. Me parece injusto, es muy triste no poder aprovechar esto para todos. Que el sol salga para todos, no solo para ellos”, dijo la mujer.

La prohibición corre desde las 19 y se basa en una ordenanza que prohíbe la venta de alcohol en un radio de hasta 400 metros de lugares donde se realizan eventos masivos. Lo curioso es que en este caso el evento está basado en la venta de alcohol.

La nota donde se informa de la prohibición.

A los vendedores ambulantes de comidas también les dijeron que no pueden quedarse en un solo lugar.

La ordenanza que citan es la 6615. En un inciso determina que está prohibida “la venta, expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas en lugares en los que se realicen convocatorias masivas, dentro de un radio de 400 (Cuatrocientos) metros, dos horas antes y una después del desarrollo de las mismas, con excepción de los comercios que posean la habilitación correspondiente”.

La notificación llegó por escrito, con una perlita: estaba mal puesta la fecha y la remendaron con lapicera.