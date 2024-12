Chile se interesó en una propuesta de la UNCuyo para agilizar trámites en la Aduana

En el marco de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, se desarrolla en Valparaíso el encuentro Confianza Digital: la nueva relación entre la Región de Valparaíso y la Provincia de Mendoza. La actividad reúne a referentes gubernamentales y académicos de ambos países para analizar herramientas tecnológicas que promuevan la eficiencia en la Aduana y el tránsito fronterizo. Entre los asistentes participan la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, y el Secretario de Transformación Digital de la misma casa de estudios, Roberto De Rossetti.

El eje del encuentro es la presentación del sistema X-Road, una plataforma tecnológica basada en el modelo utilizado por Estonia y Finlandia para sus fronteras. Este sistema garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad de los datos, evitando duplicaciones y facilitando la veracidad. Su aplicación permitiría que los ciudadanos y transportistas puedan cruzar la frontera con solo presentar su DNI, simplificando los trámites en la Aduana y mejorando la seguridad digital.

Según explicó el Secretario de Transformación Digital de la UNCuyo, la propuesta surgió inicialmente para optimizar los trámites dentro del ámbito universitario, pero se amplió hacia proyectos con impacto provincial y binacional. La intención es simplificar los procesos administrativos, como se hizo con los estudiantes.

Roberto De Rossetti, Secretario de Transformación Digital de la UNCuyo. Foto: UNCuyo.

"Este proyecto de paso centauro, que pone la Secretaría sobre la mesa de diálogo entre Mendoza y Chile, tiene varios objetivos. El primero es simplificar -en este caso para los ciudadanos y la producción mendocina- los trámites, de la misma manera que los hicimos con los estudiantes; invisibilizar los trámites que corresponden a una frontera internacional", señaló De Rossetti.

Un paso hacia la digitalización del Paso a Chile

La propuesta, que lleva el nombre simbólico de Paso Centauro, combina el ingenio humano con herramientas avanzadas de inteligencia artificial. El objetivo es superar las barreras tradicionales en la gestión fronteriza, las demoras en el Paso a Chile y construir un modelo de confianza digital entre Argentina y el país vecino.

Foto: Andrea Ginestar / MDZ

Francisco Bravo, articulador de Gestión y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Transformación Digital, destacó la importancia de las universidades en este proceso, como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María. "Todo lo hecho se da en sintonía con el cambio de paradigma mundial hacia el mundo digital que se viene produciendo desde hace más de 40 años", explicó Bravo.

Una apuesta binacional con impacto regional

La implementación del sistema requerirá coordinar a organismos de ambos lados de la frontera. Esto incluye al gobierno provincial de Mendoza, entidades nacionales argentinas y autoridades chilenas. De Rossetti enfatizó en que el desafío más grande no es la parte digital, que se resuelve con inversión, sino la transformación cultural y organizacional que implica este cambio.

"Lo digital es fácil de resolver. Se resuelve usualmente contratando servicios técnicos y poniéndolos a trabajar bajo un esquema de presión, o no tanto, pero se logra en cierto modo con dinero. El problema viene por la transformación, donde empezamos a tocar intereses personales, organizacionales, y por qué no, provinciales o del mismo Estado Nacional. Esto es lo que estamos dispuestos a aportar, y creo que tenemos la fortaleza y la posición inocua, si se quiere, de poder convencer a estos organismos y a estos estratos que no son académicos de esta solución basada en una tecnología como X-Rode", destacó el Secretario de Transformación Digital.

Programa jueves 5 de diciembre