Nuevos impuestos de ARCA, ex AFIP: quiénes deben pagar al realizar una transacción

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que reemplazó recientemente a la AFIP, ha puesto en marcha nuevas medidas que impactan las transferencias de dinero a partir de diciembre de 2024. Este cambio busca garantizar un control más estricto sobre las operaciones financieras y las declaraciones de ingresos, con multas y retenciones como principales herramientas de fiscalización.

El nuevo marco establece que los usuarios que no cumplan con ciertos requisitos estarán sujetos a retenciones significativas, incluso superiores al 5% en algunos casos, muy por encima del promedio de 1.5% aplicado a quienes están en regla. Estas regulaciones afectan especialmente a quienes no han presentado su declaración de ingresos o no se encuentran registrados en los regímenes tributarios de ARCA.

Los contribuyentes pueden evitar estos costos adicionales tomando medidas preventivas. Según las recomendaciones oficiales, es crucial consultar con un contador público para verificar el estado fiscal y regularizar la inscripción en los sistemas de ARCA. Este paso asegura que las transferencias no sean clasificadas como actividades no declaradas, evitando así retenciones excesivas.

Además, ARCA aconseja notificar al banco con suficiente antelación si la transferencia no tiene fines comerciales. Este procedimiento ayuda a que las entidades financieras clasifiquen correctamente las operaciones, reduciendo el riesgo de penalizaciones. En el caso de transferencias entre cuentas propias, se recomienda confirmar que ambas cuentas estén registradas a nombre del mismo titular para evitar posibles errores en el sistema.

Las nuevas políticas buscan combatir la evasión fiscal y reforzar el control sobre el flujo de dinero en el sistema financiero. Sin embargo, también han generado preocupación entre los usuarios, quienes consideran que las retenciones pueden resultar desproporcionadas. Los expertos financieros insisten en que una correcta planificación y el cumplimiento de las normas vigentes son esenciales para minimizar riesgos y costos innecesarios.

Con estas disposiciones en marcha, los usuarios deberán estar atentos a sus responsabilidades fiscales. Una buena gestión puede marcar la diferencia entre pagar una retención elevada o mantener un flujo de dinero libre de penalizaciones.