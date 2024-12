¿Es aplicable el cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros en Mendoza?

“En los albores de su historia, Argentina recibió gente honrada dispuesta a hacer grande a la nación con su cultura del trabajo. Malandras, ocupas y oportunistas, a casa”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, después de anunciar que las universidades nacionales van a poder cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes permanentes.

Según Adorni, el objetivo del Gobierno nacional es impulsar una serie de modificaciones al régimen migratorio para cuidar las fronteras y que la prioridad en el uso de los servicios públicos sean los ciudadanos argentinos. Además, aseguró que "uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero", y que el arancel "va a ser una fuente de ingresos para las casas de altos estudios que les va a permitir financiarse".

En Mendoza, desde la UNCuyo explicaron cómo es la situación actual sobre los estudiantes extranjeros y las posibilidades de aplicar un arancel. "Todas las personas que quieran ingresar a la universidad tienen que presentar dos cosas: documentación de identificación personal y una certificación de haber completado sus estudios secundarios", indicó el secretario académico de la UNCuyo, Julio Aguirre.

En el primer requisito está la clave de la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros. La UNCuyo exige documentación de identificación personal que tiene que indicar que los aspirantes a ingresar están radicados en Argentina, es decir, que residen de manera permanente en el país. Los estudiantes extranjeros tienen que tramitar un DNI especial para residentes permanentes.

Cuántos estudiantes extranjeros hay en la UNCuyo

Desde la casa de estudios explicaron que hay dos formas de medir la cantidad de estudiantes extranjeros: diferenciando a las personas con DNI 90 millones en adelante o teniendo en cuenta la residencia permanente.

Según el primer criterio, hay 914 estudiantes extranjeros en la UNCuyo, lo cual representa el 2,7% del total de los universitarios. “Dentro de este grupo encontramos que la enorme mayoría de las personas con documentos 90 millones son personas, en el caso de Mendoza, que han nacido en países limítrofes pero que viven hace muchos años en el país. Incluso encontramos muchísimas personas que han realizado sus estudios primarios y secundarios también en la Argentina”, dijo Aguirre.

Teniendo en cuenta el criterio que propone el Gobierno nacional -residencia permanente del grupo familiar-, la UNCuyo tiene 165 estudiantes, es decir, el 0,5% del total de universitarios.

Cómo se puede arancelar la UNCuyo para extranjeros

"La norma vigente es la Ley de Educación Superior que en su artículo 2 bis establece que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal tienen que ser gratuitos y dice explícitamente que esto implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen o arancel. Osea, para avanzar en esta medida el Congreso tiene que sacar una nueva legislación que modifique la legislación preexistente", agregó.

“Entiendo que el Gobierno va a impulsar cambios en las leyes migratorias y luego tiene que haber un cambio en la Ley de Educación Superior para que se impulsen condiciones diferentes para los no residentes. Actualmente, un no residente no puede cursar en la universidad”, agregó.

Con respecto a la cantidad de estudiantes extranjeros que estudian en las universidades de Argentina, Evelson aseguró que alcanzan el 5% del total de universitarios y que en la UBA es del 4%.