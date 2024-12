Ciberataque a páginas oficiales: los antecedentes de gov.eth, el hacker destacado por Bizarrap y Duki

El nombre de gov.eth resurge en los titulares tras el ataque a Mi Argentina, una de las principales plataformas digitales del Estado argentino. Este hacker, conocido tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en la cultura popular, ya había protagonizado otras infiltraciones destacadas, incluyendo sistemas críticos gubernamentales y medios de comunicación.

Bajo este seudónimo opera un experto en ciberseguridad y hacktivismo cuya estrategia combina habilidades técnicas con un objetivo claro: evidenciar fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas, mientras difunde mensajes políticos y sociales.

A diferencia de muchos hackers que actúan desde el anonimato total, gov.eth ha cultivado una notoriedad pública que lo posiciona como una figura controvertida. Sus ataques no solo exponen vulnerabilidades, sino que también critican la falta de inversión en ciberseguridad en sectores clave.

En el reciente ataque a Mi Argentina, dejó un mensaje irónico que subraya su reincidencia en ataques a páginas web relevantes para los gobiernos y la población en general: "ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol." (¿Y ahora esto? Me río fuerte).

El alcance de gov.eth trasciende el ámbito tecnológico. Artistas y figuras de la cultura popular expresaron su admiración hacia el hacker. El músico Duki y el productor Bizarrap, referentes en la escena musical lo saludan y destacan en redes sociales. Bizarrap incluso dejó un mensaje breve pero contundente: "Respetos para @gov.eth. Otro nivel."

Bizarrap saludando a gov.eth en Instagram.

Este tipo de respaldo evidencia cómo gov.eth ha logrado posicionarse no solo como un experto en ciberseguridad, sino también como un ícono en la defensa de la privacidad digital y la denuncia de ineficiencias estatales.

El ataque a Mi Argentina se suma a una lista de infiltraciones atribuidas a gov.eth. En cada caso, el hacker buscó visibilizar la fragilidad de los sistemas que administran información sensible, priorizando el mensaje político y social por encima de cualquier beneficio económico directo.

Lejos de encasillarse como un ciberdelincuente, gov.eth representa una figura que combina activismo digital con una crítica profunda a las políticas de ciberseguridad y la gestión de datos sensibles.

En el reciente incidente, dejó un mensaje que refleja la continuidad de estos fallos: "Really? Hacked again!?" (¿En serio? ¿Hakeados de nuevo?)

El ataque a Mi Argentina expuso una vulnerabilidad técnica y reabre el debate sobre la urgencia de fortalecer la seguridad digital en sistemas gubernamentales que manejan información crítica.