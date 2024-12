ARCA: cómo evitar que te descuenten el 5% de cada transferencia

El gobierno de Javier Milei reestructuró el sistema de recaudación fiscal con la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sustituyendo a la anterior AFIP. Este nuevo organismo introdujo medidas más estrictas para monitorear los movimientos financieros de los ciudadanos, generando preocupación por las posibles sanciones y retenciones aplicadas a las transferencias bancarias.

Una de las disposiciones más relevantes es el aumento de la retención sobre transferencias, que pasó del 1,5% al 5% en casos donde los usuarios no están registrados en el sistema de ARCA o no han presentado sus declaraciones de ingresos a tiempo. Esta medida busca fortalecer el control fiscal, pero podría impactar de manera significativa a quienes no cumplan con las normativas establecidas. Además de la retención, las personas afectadas podrían enfrentar restricciones crediticias, intereses adicionales y hasta investigaciones fiscales.

Para evitar estas complicaciones, es fundamental tomar acciones preventivas. ARCA recomienda que los usuarios regularicen su situación fiscal con la ayuda de especialistas. Contar con un perfil fiscal claro y actual reduce significativamente el riesgo de clasificar transferencias como operaciones no declaradas. Además, notificar al banco si la transferencia no tiene fines comerciales puede evitar problemas, ya que las instituciones financieras tienen un rol clave en la clasificación de estas transacciones.

Otro punto importante a considerar son las transferencias entre cuentas propias. En estos casos, es crucial verificar que ambas cuentas estén a nombre del mismo titular. Este simple paso ayuda a evitar errores que podrían activar retenciones innecesarias o penalizaciones. Asimismo, ARCA estableció límites específicos para los montos transferidos, diseñados para detectar posibles movimientos sospechosos, lo que exige mayor atención por parte de los usuarios.

Finalmente, mantener documentación que respalde todas las operaciones es una herramienta esencial para enfrentar posibles cuestionamientos. Las entidades financieras suelen cotejar que las transferencias sean consistentes con el perfil de sus clientes, por lo que justificar la procedencia de los fondos puede ser la diferencia entre una operación sin problemas o una sanción.

Adaptarse a este nuevo esquema fiscal requiere organización y atención a los detalles. Cumplir con los requisitos establecidos no solo evita retenciones, sino que también garantiza una relación más transparente con las instituciones bancarias y fiscales.