Así funciona hoy el lugar donde estará el Hospital de Luján de Cuyo

El Hospital de Luján de Cuyo es un promesa que tiene más de una década y ha sufrido sucesivas dilaciones. SI bien el anuncio realizado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, ilusiona a los vecinos de la zona, la desconfianza acerca de la concreción del proyecto continúa. ¿Cómo funcionan los consultorios donde estará el hospital?

El anuncio de la licitación pública para poner en marcha el proyecto del Hospital de Luján de Cuyo fue una sorpresa para los vecinos que asisten a los consultorios externos que funcionan a metros del predio Feriagro. "Desde hace varios meses vengo a acompañar a mi tío que debe hacerse unas curaciones. Antes íbamos al Centro de Salud que estaba cerca del centro de Luján pero nos derivaron acá", contó el familiar de un hombre que había sufrido la amputación de ambas piernas.

Muchos asisten a curaciones. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ

El ingreso a los consultorios tiene una sala de espera pequeña. Hay una persona que se encarga de las gestiones administrativas y recepciona a los pacientes que esperan en alguna de las 40 sillas que están dispuestas en el lugar. No hay números y la atención se realiza por turnos. "Nos derivaron del centro de Salud de Ugarteche para unas curaciones ya que mi hija tuvo un accidente en moto y debe venir al menos una vez por semana. Viajo desde allá para que el médico la vea", contó un hombre que aguardaba en la sala de espera.

En el futuro hospital, hoy se realizan electrocardiogramas, vacunación, servicio de enfermería y atención odontológica, que es una de las especialidades más demandadas del lugar. "Soy de Carrodilla y me derivaron al odontólogo de estos consultorios ya que debo realizarme un tratamiento conducto", expresó una joven y agregó: "Pedí el turno el 28 de noviembre y desde esa fecha estoy tomando calmantes para soportar el dolor".

El lugar posee una pequeña sala de espera. Foto: Alfredo Ponce/MDZ

Cómo es el proyecto para poner en marcha el hospital

El anuncio realizado por el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, tuvo una novedad: por primera vez, un hospital público será de gestión privada. Los funcionarios indicaron que en las próximas semanas se publicarán los borradores de los pliegos y, que en febrero, se llamará a licitación pública

"No hay otro caso igual en todo el país y vamos a innovar con esto. Y si sale bien, creo que será un gran éxito de Mendoza pero también será una promesa cumplida de varias campañas, porque han pasado muchos años y creemos que lo vamos a lograr en muy poco tiempo con inversión privada", manifestó Cornejo durante la conferencia de prensa realizada ayer.

"Queremos que el privado que gane la licitación construya en forma rápida lo que falta, gerencie a ese hospital que va a ser público, pero de gestión privada y nosotros le pagaremos la cápita de todos los que atiendan y que no tengan obra social. Entre el 40% y el 60% va a pagar la provincia al hospital por las personas que se atiendan y no tengan cobertura", precisó el mandatario provincial.

El hospital de Luján está a metros del Feriagro. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ

El proyecto del gobierno es que un privado ponga en funcionamiento los consultorios externos para la demanda espontánea de los vecinos de Luján en una primera etapa y posteriormente construir quirófanos y salas de internación. "Decidimos poner en marcha el hospital con este modelo de gestión y tenemos muy buenas expectativas de cara a febrero, que es cuando vamos a hacer el llamado concreto a la licitación", expresó el ministro Montero y aclaró que "la concesión tendría una duración de 15 años para el eventual administrador".

Según el funcionario, el modelo solo afecta a la gestión interna del nosocomio. "El usuario no va a tener ningún cambio, se va a atender en el Hospital de Luján exactamente igual que como se atiende en el Hospital Notti o en el Hospital Central, es decir, va a acceder de la misma manera y no va a tener que pagar por la prestación del servicio público. El que no tenga obra social no va a tener que pagar a la hora de acceder a los servicios. El Ministerio de Salud va a ser el que paga la prestación cuando una persona sin obra social se atienda en el hospital", explicó.