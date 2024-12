La respuesta del Gobierno tras los destrozos provocados por el granizo

La fuerte tormenta con caída de granizo que se desató este martes por la noche en varios departamentos de la provincia de Mendoza genera preocupación entre los productores por las pérdidas ocasionadas. Los departamentos más afectados fueron Maipú, San Martín, Junín y Rivadavia. Los productores y el Gobierno están relevando los daños ocasionados pero el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que "no es para tanto".

De acuerdo a los datos oficiales aportados por Defensa Civil de Mendoza, entre las 12.05 y las 7.15 de este miércoles, las denuncias sobre daños alcanzan un total de 46 en todo el territorio provincial. Además de caídas de árboles, postes y cables, los daños en los cultivos es lo que más inquieta, principalmente en algunas zonas de San Martín y Junín que fueron las más perjudicadas.

Tras recorrer algunos lugares desde temprano, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo en MDZ Radio 105.5 que "no es para tanto la piedra que cayó" y que lo único que funciona para combatir los daños de la piedra en los cultivos es la tela y el seguro. "En Lunlunta ha caído, pero no tanto. Es más exagerado que otra cosa. Uno cuando ve, ve hojas", dijo el ministro.

"En las fincas hay una diferencia abismal entre los que tienen tela y los que no tienen tela. Pero no es para tanto", remarcó Vargas Arizu y destacó que la cantidad de agua ha sido una bendición. Los productores afectados por el granizo no coinciden con el Ministro. "La estamos pasando bastante mal", sostiene un contratista de Mundo Nuevo, Junín.

Además, el ministro señaló que la lucha antigranizo no hubiera evitado los daños ocasionados por la tormenta. "La lucha antigranizo funcionó ayer en General Alvear y en San Rafael y cayó más granizo allá que acá. No funciona, lo único que funciona es el Fondo Compensador del Seguro Agrícola. Te cae granizo, te revisan y pagamos. Eso es lo único que funciona y la tela. Por eso hemos dirigido todo el crédito a tela antigranizo", explicó.

Sin embargo, confesó que no todos los productores pueden acceder a los créditos para tela antigranizo. En ese sentido, los productores, que no tienen el suficiente dinero para invertir en tela antigranizo, señalan que sabían que este año la producción iba a ser menor por el impacto de la piedra.

"Si Cornejo sacaba los aviones era sabido que miles de hectáreas se van a quedar sin cosechar. Anoche la piedra ha hecho muchísimo daño en Palmira y se ha quedado mucha gente sin trabajo a causa de la piedra ¿ A esa gente quién le va a dar trabajo, quién la va a ayudar? ¿El gobierno? Este gobierno no ayuda a nadie", expresó un contratista.

Los daños de la tormenta, departamento por departamento

Godoy Cruz:

Árbol caído: 02

Poste caído: 03

Cable en corto: 02

Total: 07

Maipú:

Árbol caído: 01

Cable en corto: 01

Total: 02

Capital:

Cable cortado: 01

Total: 01

Guaymallén:

Árbol caído: 02

Cable cortado: 01

Total: 03

Las Heras:

Rama caída: 01

Cable cortado: 01

Total: 02

Luján:

Cable en corto: 01

Total: 01

San Carlos:

Rama caída: 01

Total: 01

Junín:

Árbol caído: 05

Filtración de techo: 10

Total: 15

La Paz:

Maniobras preventivas para evitar inundación: 01

Total: 01

San Martín:

Árbol caído: 04

Voladura de techo: 01

Vivienda anegada: 03

Total: 08

Santa Rosa:

Incendio local comercial: 01

Total: 01

General Alvear:

Transformador en corto: 01

Árbol caído: 01

Poste caído: 01

Total: 03

San Rafael:

Árbol caído: 01

Total: 01

Total Novedades: 46