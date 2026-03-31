Feroz tormenta en San Rafael: graves daños y piedras del tamaño de una mano

El fenómeno afectó varias zonas del sur mendocino con una intensa caída de granizo que provocó daños en viviendas, vehículos y cultivos.

Vecinos registraron imágenes del granizo de gran tamaño que cayó durante una breve pero violenta tormenta.

Una tormenta severa sorprendió este miércoles a San Rafael con una intensa caída de granizo que dejó escenas impactantes y múltiples daños. Las fotografías tomadas por vecinos se convirtieron en el principal testimonio del fenómeno: piedras de gran tamaño, algunas comparables con una mano, cubrieron calles y propiedades en cuestión de minutos.

piedra san rafael1 El episodio se dio en línea con el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que advertía sobre condiciones propicias para tormentas fuertes, con abundante caída de agua y granizo sobre todo en el sur de Mendoza.

Las zonas más comprometidas fueron Las Paredes, Toledano y Cuadro Benegas, donde el núcleo de la tormenta se desarrolló con mayor intensidad y descargó una gran cantidad de piedra en un lapso muy corto.

piedra san rafael4 Granizo gigante en San Rafael. Gentileza Imágenes impactantes y pérdidas tras la tormenta El fenómeno fue breve pero muy violento, con una caída concentrada que generó acumulaciones rápidas y complicaciones en distintos sectores del departamento. El impacto se hizo sentir especialmente en áreas rurales, donde productores advirtieron sobre daños relevantes en cultivos que aún no habían sido levantados. A esto se sumaron roturas en vehículos y afectaciones en techos y estructuras domiciliarias.

Las imágenes difundidas reflejan con claridad la magnitud del evento: trozos de hielo de gran tamaño, poco habituales para este tipo de tormentas, que explican el nivel de destrucción registrado.