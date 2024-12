La alianza de Coca-Cola y Fundación Sí que permite a los jóvenes acceder a residencias universitarias de forma gratuita

Cada año, miles de chicos se egresan de la escuela secundaria, iniciando sus propias travesías y tomando decisiones importantes respecto a su futuro. Es entonces que la mayoría de los jóvenes se plantea estudiar una carrera universitaria para poder formarse en el área que más les apasiona y, más tarde, acceder a más oportunidades relacionadas a ello en el mercado laboral. Sin embargo, no todos tienen la misma fortuna. A pesar de que en el país hay decenas de universidades públicas, es una realidad que cientos de chicos no tienen la posibilidad de llegar fácilmente a las mismas o de costear los gastos que implica ir a estudiar.

En ese contexto, Coca-Cola y Fundación Sí se unieron para abrirles nuevas oportunidades a cientos de egresados de escuelas de todo el país que tienen el sueño de estudiar una carrera universitaria, fomentando el acceso a la educación como el mejor regalo para esta Navidad. Se trata del programa “Residencias Universitarias”, que les permite a los chicos alojarse en un hogar cercano a la universidad a lo largo de toda su carrera. Asimismo, en el espacio se les brinda apoyo académico, psicológico y económico para poder costear su alimentación y los materiales necesarios para cursar.

De esta manera, los recién egresados del secundario de zonas rurales, que viven lejos de las instituciones educativas, así como aquellas personas que tienen recursos limitados para continuar su proyecto universitario, tienen la posibilidad de estudiar la carrera de sus sueños, sin importar en qué región del país se encuentren.

En enero llegan a Buenos Aires otros 209 ingresantes al programa para realizar el CBSÍ, un curso nivelatorio propuesto por la fundación, previo al cursado de la carrera. Foto: Gentileza Coca Cola

Los voluntarios de Fundación Sí se propusieron crear el programa “Residencias Universitarias” en 2013, abriendo una vivienda cercana a la universidad, destinada para alojar a estudiantes que vivían en zonas rurales de Santiago del Estero. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y llegando a más provincias, facilitando el acceso a la educación superior y la inclusión social a los jóvenes de todo el país. Precisamente, en la actualidad el programa beneficia a 870 estudiantes en las 26 residencias ubicadas a lo largo de Argentina.

En el marco de la campaña “Juntos en Todas” y de cara a la Navidad, Coca-Cola apostó nuevamente por la educación y la transformación real de cientos de vidas, al realizar una donación destinada a fortalecer la red de residencias universitarias de Fundación Sí. “Vemos el impacto real que tienen estos programas en la vida de los jóvenes. Poder apoyarlos en este camino nos reafirma la importancia de seguir trabajando en conjunto con organizaciones que hacen una diferencia día a día. En estos actos es donde sucede la magia que transforma realidades”, manifestó Silvina Bianco, directora de Sustentabilidad para Coca-Cola Argentina y Uruguay, en la presentación de la alianza.

Manuel Lozano, director de Fundación Sí, habló sobre el valor de este tipo de alianzas: “Creemos firmemente en el poder transformador de la educación. Esta alianza no solo abre puertas, sino que crea oportunidades concretas para que los más jóvenes puedan construir un futuro lleno de posibilidades”.

Esta iniciativa es posible gracias al esfuerzo del equipo de voluntarios que acompañan, asisten y orientan la trayectoria académica de los estudiantes en cada aspecto que sea necesario para alcanzar sus objetivos. La alianza, por otra parte, surgió por iniciativa de Coca-Cola, que ya venía manifestando su compromiso respecto al acceso a la educación con ProgramON. Ambas propuestas se enmarcan en el pilar de Empoderamiento Económico que lleva adelante la compañía.

“Nos puso muy contentos que Coca-Cola quisiera que el regalo de Navidad sea generar más oportunidades. Para nosotros el proyecto de residencias es muy impactante en cuanto a la transformación que genera en todos los jóvenes que pasan por esta casa. Los chicos vienen de situaciones muy difíciles, de lugares muy alejados, y tienen la posibilidad de elegir qué estudiar y nosotros de poder acompañarlos con todo lo que necesitan, como con el hospedaje, con la comida, con los libros y con todo lo que necesitan a lo largo de su carrera. Que ese sea el regalo es pura celebración; realmente, un regalo de Navidad”, agregó Lozano, en diálogo con MDZ.

Los aspirantes universitarios pueden elegir la carrera que más les guste, sin importar en qué universidad se dicte. Por ello, algunos viajan a otras provincias para poder cursar carreras que no se encuentran en todas las instituciones del país, mientras que otros pueden estudiar más cerca a sus lugares de origen, dependiendo de la facultad escogida y dónde se ubica la residencia más cercana. “Eso fue lo que nos propusimos, que el foco esté puesto en el interior. De hecho, arrancamos por el norte, después nos fuimos a la Patagonia y la última que se abrió fue la de La Plata, Buenos Aires, una vez que habíamos logrado abarcar todo el interior. Porque sabemos que en el interior las oportunidades son menores”, aseveró el director de la fundación.

Cómo inscribirse al programa “Residencias Universitarias”

Cualquier joven recién egresado de la escuela secundaria que no tengan la posibilidad de seguir adelante con sus estudios universitarios, ya sea por una limitación económica o de distancias, puede inscribirse al programa que se encuentra en el sitio web https://fundacionsi.org.ar/ . “Está abierto para todos los chicos del país que no tengan la posibilidad de costearse sus estudios por su cuenta, y/o que estén a más de 80 kilómetros de las universidades”, especificó el activista.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 estarán habilitadas a partir del 1 de mayo, hasta el 31 de julio. “Ahí arranca todo un proceso de selección porque se anotan muchos chicos. En noviembre ya están seleccionados los ingresantes y se anotan a la facultad. Ahora, los seleccionados para el programa de 2025, el 3 de enero, llegan a Buenos Aires para empezar a preparase”, reveló Lozano. Manuel Lozano es el director de Fundación Sí, conocida por su labor en proyectos de inclusión social a lo largo del país. Foto: Gentileza Coca Cola

La posibilidad de estudiar la carrera de sus sueños, alojarse en una vivienda con otros estudiantes y que, como si fuera poco, esté todo cubierto, les resulta aún sorprendente a algunos chicos, así como a sus familias. “Entre los chicos que se inscriben, nosotros tenemos un gran enemigo que es la desconfianza. Y es lógico que suceda. Preguntan: ‘Pero, ¿cómo? ¿todo gratis?’. Es como demasiado bueno para ser real”, reconoció el voluntario y agregó: “Con el tiempo, ya que hay muchos egresados y demás, se fue haciendo más fácil luchar contra la desconfianza. Siempre hablamos con los papás, les explicamos todo para que se queden tranquilos, que los chicos están acompañados a lo largo de la carrera”.

Los aplicantes, una vez inscriptos, deben pasar una serie de evaluaciones online. Al quedar seleccionados, todos deben cursar el CBSí, un curso intensivo y presencial creado para nivelar los conocimientos de los estudiantes con el fin de que estén preparados para los contenidos universitarios.

El testimonio de los estudiantes

Más de 800 estudiantes son beneficiados por este programa actualmente. Entre ellos, Tomás y Lionel. Tomás es oriundo de Goya, Corrientes, tiene 20 años y siempre le interesó la informática. “Todo empezó con un mensaje que mandaron en el grupo de la escuela, sobre el programa de residencias universitarias. Y también vi que en mi ciudad no tenía opciones para estudiar que me gustasen. Así que me anoté y, al final, quedé seleccionado, y ahora estoy en la ciudad de las oportunidades”, contó Tomás.

“En mi caso, tenía cerca la universidad, pero no tenía carreras que me gustaran a mí. Hay pocas carreras y las que son buenas, son privadas. No me daba el presupuesto, entonces me inscribí en el programa”, detalló el estudiante que está cumpliendo su sueño estudiando en la Ciudad de Buenos Aires. “Está bueno porque te hacés más independiente. Se extraña bastante [su ciudad, amigos y familia], pero como hay un sueño y un objetivo por cumplir se pasa rápido”, se sinceró.

Lionel es oriundo de Misiones y tiene 18 años. “También me enteré del proyecto de Fundación Sí por la escuela. Además, mi hermana se había anotado en 2022. Entró para el ciclo de 2023 en la residencia de Posadas, para estudiar cerca de la universidad. Yo me anoté y quedé también”, narró el chico, que eligió estudiar medicina veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata.

“La universidad me quedaba bastante lejos. Tampoco tenía la opción de ir a la universidad, al menos por un año, hasta organizarme bien; y hubiese tenido que elegir otra carrera que no era la que quería porque no estaba ahí”, recordó Lionel, al hablar de su situación antes de viajar y animarse a seguir su sueño. “Es linda la experiencia porque podés conocer gente de cualquier parte del país, te hacés amigos. Tenés contactos de todos lados”, aseguró.

