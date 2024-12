Pilar Bosca: la Noche de los Templos y la ciudad se revisten para la Navidad

Cada año, cuando está muy cerquita la Navidad, comenzamos a disfrutar de toda la decoración no solamente en nuestros hogares, sino también en lo negocios, tratamos que al menos haya algo significativo en nuestro lugar de trabajo. Este año sobresale de manera especial, las enormes estructuras con luces que simbolizan los árboles iluminados en muchas plazas de la Ciudad de Buenos Aires.

Invitamos a María del Pilar Bosca, Directora de cultos de la Ciudad de Buenos Aires, para conversar también acerca de "La Noche de los Templos", una excelente propuesta interreligiosa.

- Nuestra ciudad de Buenos Aires se huele la Navidad porque vas transitando por las calles, por las avenidas y ves los inmensos árboles de Navidad que el año pasado no estaban, con pesebres que no recuerdo haberlos visto alguna vez. Un espíritu navideño que quizás nunca debería haberse dejado de lado. Y me parece que es algo muy lindo para resaltar.

- La intención de este año es justamente que la Navidad vuelva a tener su espíritu, el 8 de diciembre fue el encendido de las luces de la ciudad, donde compartimos algunos villancicos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lanzó la propuesta de las acciones de Navidad con el pesebre también, como parte central de esta celebración.

Noche De Los Templos

Nuestra ciudad de Buenos Aires es muy rica en historia, en tradiciones también, pero también hay una diversidad de cultos enorme, enorme.

- La diversidad religiosa que tiene la ciudad, casi única en el mundo, está basada en lazos comunes, en el diálogo interreligioso que nos distingue como Ciudad de Buenos Aires desde nuestros inicios. Jorge Macri, tanto en su discurso de apertura de gestión como la Legislatura, donde se convocó a líderes religiosos a participar por primera vez, también eso fue un gesto muy importante. Por eso tenemos iniciativas como esta y que nos convoca, que es la noche de los templos, que tenemos este hermoso proyecto que ya lleva ocho años para mostrar y acercar a la gente lo que es esta diversidad religiosa de la ciudad.

La intención es que se replique en otros lugares, sé que en Córdoba se planteó bien, en Rosario, pero en varias ciudades también de nuestro país se ha tomado este modelo. De hecho hemos tenido charlas para ver la organización. Muchas veces pasamos por la puerta de algún templo, alguna comunidad que está cerrada. La idea es justamente que cada comunidad abra sus puertas, sea protagonista y pueda mostrar su riqueza, su identidad, su carisma a través de alguna actividad. Forma parte también de poder crear este este ámbito de convivencia pacífica que mencionábamos antes.

- La noche de los templos, siempre es una linda tentación de salir cuatro o cinco amigos, ir a comer también y conocer estos lugares que quizás pasaste 20 años en un mismo lugar y siempre pasar por la puerta y nunca entramos.

- Cuando entras decís qué maravilla, esto nos invito a la noche de los templos este sábado 14 de diciembre, a partir de 20:00 hasta las 00:00 de la noche, van a estar abiertos más de 80 templos en la Ciudad de Buenos Aires. Además, también ofrecemos circuitos guiados, para aquel que le interese está toda la información en La noche de los templos.com y a través del chat de boty, también se puede acceder a la información.

La oportunidad de conocer otras realidades

- Para aquel que quiere armarse su propio recorrido puede hacerlo.

- Cuando uno entra al mapa interactivo podés armarte zonas, digamos que querés, bueno, recorrer San Telmo, el Centro Belgrano, Villa Crespo, porque la realidad que también tenés en toda la ciudad. Acá caminás tres cuadras, tener la mezquita, tenés la sinagoga, tenés el templo evangélico, tenés la Iglesia católica, la Mezquita de Palermo, es un capítulo aparte..

- En lo personal, qué no recomendarías, qué no nos tenemos que perder

- Hay lugares más alejadas de lo común, como el templo de Matriz Saffron, Parque Avellaneda Este, hay monasterios budistas, está el de Belgrano, está el del barrio Chino, en Urquiza, también la Soka. Los templos católicos tenés la oportunidad de entrar a lugares por ejemplo, Santa Rosa de Lima, va a tener abierta la cripta y la cúpula, el Santísimo, la cripta va a San Francisco este año. Después de tantos años de estar cerrada, también va a estar participando la noche de los templos. Dorada es un templo judío. El templo Libertad. Hay un templo judío en el barrio de Belgrano, en el barrio Chino. Va a tener la finalización del Shabat.

La Iglesia Anglicana, San Salvador en la calle Cramer, que también es muy linda, la Santa Casa de Ejercicios. La intención no es quedarnos solamente en lo lindo o arquitectónicamente o artísticamente que pueda hacer el lugar, sino que se pueda mostrar la identidad, el carisma de cada comunidad. Entonces no importa que tu templo sea chiquito, que quizás, sino que vos puedas mostrar y reflejar todo lo que se vive en esa comunidad a través de alguna actividad para ese día.

Son los 100 años de la llegada de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días a la a la Argentina, los 200 años del Tratado entre Gran Bretaña y Argentina, 200 años de la Iglesia Anglicana en la Argentina. Hay cosas que suceden alrededor de estas fechas que son como hitos para cada uno y que obviamente se celebran.

Mirá la entrevista completa

- Pilar Bosca, Directora de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias.