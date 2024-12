El engorroso trámite que tienen que hacer los jubilados para acceder a los medicamentos

La sede del PAMI de Maipú, como otras de la provincia de Mendoza, fue el escenario de reunión de decenas de jubilados en busca de información tras la medida del gobierno que exige un trámite presencial para validar el beneficio. Pero las fallas en el sistema y la falta de claridad sobre los requisitos complica aún más el acceso y, sin subsidios, muchos no pueden costear los medicamentos que necesitan para vivir.

“He venido sin turno porque por internet es imposible. Me pasé todo el día intentando y no hay manera. La inteligencia artificial me pregunta qué necesito, pero no resuelve nada”, comentó una de las jubiladas que se encontraba haciendo la fila del PAMI de calle Mitre en Maipú.

Como la mayoría que se encontraban esperando ser atendidos, la mujer cobra la mínima y con 45 mil pesos mensuales de gasto en medicamentos, la situación se vuelve insostenible. “No tengo vivienda, no tengo auto, cumplo con los requisitos, pero no sé si me lo van a aprobar”, agregó con preocupación.

Algunos medicamentos esenciales, como los de la diabetes y el control de azúcar, sí tienen descuento o directamente son gratuitos, solamente para quienes cobran la mínima. “Las tiritas para medir el azúcar son carísimas, pero el médico me dice que es indispensable usarlas todos los días. No sé qué haría si me sacan ese beneficio”, contó uno de los jubilados que logró hacer el trámite y obtener los beneficios.

La mayoría no sabe cuáles son los requisitos que deben cumplir para el subsidio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La imposibilidad de costear medicamentos tiene consecuencias directas en la salud de los jubilados. Otra de las mujeres confesó que toma siete remedios para la hipertensión, la diabetes y el estómago. “Antes eran todos gratis, ahora algunos tienen descuento y otros no. El que tomo para el estómago cuesta 78 mil pesos y no me lo cubren. No puedo comprarlo, pero sin eso vienen problemas estomacales que complican todo lo demás”, aseguró.

Trámites complicados y desinformación

Para muchos jubilados, el trámite es un calvario. Una de las mujeres que se encontraba en la fila consideró que el sistema debería ser más sencillo. “Ellos ya saben quiénes cobran la mínima, no entiendo por qué tenemos que demostrarlo. Este trámite es innecesario”, dijo indignada.

Quienes cobran la mínima han podido validar el beneficio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Además, señaló que el proceso online está colapsado y obliga a personas mayores a enfrentarse con tecnología que no siempre dominan. A ello se sumó que en el día de ayer se acercó a la misma sede del PAMI y luego de una hora de espera se cayó el sistema por lo cuál no la pudieron atender. "Solo espero que me aprueben porque no puedo pagar 48 mil pesos al mes por remedios”, aseguró.