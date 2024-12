Natalio Mema confirmó que el Gobierno nacional se hará cargo de la Ruta 7, pero con inversión privada

En los últimos días, la Ruta 7 ha vuelto a ser protagonista de dos graves accidentes que dejaron un fallecido y varios heridos. Los mendocinos están especialmente preocupados en lo que respecta al tramo que conecta la provincia con Chile, que se encuentra en un estado deplorable.

El gran problema consiste en que la ruta es nacional, y como tal, depende de Nación. Pero las obras públicas del país fueron paralizadas en enero y nadie parece dispuesto a hacer las inversiones necesarias para reparar el deterioro de la vía. Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, comentó la incómoda posición del Gobierno provincial en MDZ Radio y aseguró que los funcionarios están preocupados por la seguridad de los mendocinos.

El accidente en la Ruta 7 que dejó un fallecido el sábado pasado. Foto: captura de video.

El ministro explicó que, con el Gobierno de Milei, "cambió el panorama". La Libertad Avanza hizo campaña anunciando que iba a paralizar la obra pública, "y compartimos que como se hacía no era la forma. Pero lo que planteamos es que lo que no podemos es no hacer la obra pública". Según Mema, esto "lo viene planteando la provincia" desde hace tiempo.

El costo del mal estado de la Ruta 7 no es solo humano. "Se trata de una de las rutas más importantes del continente y, en el estado en el que está, como provincia no tenemos ningún beneficio de ese corredor", lamentó.

"Al Gobierno nacional le estamos pidiendo definiciones. En este año han habido dos administradores nacionales Vialidad Nacional", primero cuando el organismo era parte de la Secretaría de Obras Públicas y después bajo la Secretaría de Transporte. Según Mema, el gobernador Alfredo Cornejo ha planteado lo siguiente: "Dígannos cómo, y nosotros nos encargamos de solucionar el problema".

Mema dijo que Alfredo Cornejo se comunicó con Luis Caputo para buscar soluciones. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Las respuesta de Vialidad Nacional fue que "el corredor es su prioridad. Lo arreglarían ellos con alguna inversión privada. A los ojos de esta nueva forma de hacer obras públicas, el objetivo es que el proyecto sea rentable. Por lo tanto, ellos manifestaron que van a priorizar el corredor internacional y que no nos tenemos que preocupar", explicó.

"Van a sacar un pliego modelo para hacer una licitación que tenga una concesión. Después, con un decreto del presidente Milei, la provincia podría hacer la licitación que luego administraría Vialidad Nacional. Esa es la última noticia que nosotros tenemos. Estamos esperando ese decreto en el cual nos habiliten a nosotros a hacer esas concesiones para poder avanzar. Sería con inversión privada", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: