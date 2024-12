Se realizó el 4to congreso internacional de primera infancia y familia

Con el objetivo de llevar a cabo el acompañamiento familiar en los primeros 1000 días de vida, en las instalaciones del Colegio Máximo de San Miguel se acercaron mas de 500 personas para ahondar sobre la temática del acompañamiento familiar.

Se dio inició con el Himno Nacional Argentino, rindiendo honor a nuestros veteranos de guerra, porque toda ocasión es buena para ello, y porque todas estas temáticas tienen como vector fundamental el amor a la Patria.

El auditorio quedó a oscuras, para dar paso a la proyección de un video sobre el inicio de la vida, ya que la política pública de infancia de San Miguel que este año cumple 10 años se desprende de la convicción de que todos los programas se realizan teniendo en el centro a la persona desde su concepción. Un momento emocionante que reafirma siempre el para que hacemos todas las cosas

Joaquín de la Torre, Jaime Méndez y Pablo de la Torre dieron el inicio institucional, haciendo hincapié en la familia como núcleo necesario e imprescindible para todo ser humano y para hacer a la Patria grande de nuevo.

Pablo de la Torre, Jaime Méndez y Ramón Lanus.

El impulso necesario de 3 políticos que con decisión política y una gran sensibilidad advirtieron el tema de maternidad y la primera infancia y lo siguen repensando en base a los nuevos desafíos que atacan directamente a la familia.

María Castiglioni Cotter exponiendo sobre el enfoque económico de porque invertir en esta etapa de la vida, dio el marco necesario para comenzar una jornada inolvidable, con la moderación del periodista de MDZ online, Víctor Balseiro, seguidamente tanto Maritchu Seitun especialista en crianza, como Emilia Arias conceptualizaron el concepto de acompañamiento, brindando herramientas concretas para un auditorio repleto.

Pablo de la Torre, María Castiglioni y Víctor Balseiro

En el segundo bloque llego el turno del impacto de las estrategias publico y privadas, aquí Catalina Hornos, directora de la ONG Haciendo Camino subrayo la importancia de involucrarse en las necesidades de otros, y poder medir las intervenciones. Julia Dujkevich jefa del servicio de neonatología del hospital Larcade explico los programas para la prevención de la prematurez y sus buenos resultados y por ultimo la magister y becaria del Conicet Sol González compartió el estudio longitudinal que realizo basándose en el programa 1.000 días de San Miguel y la excelente focalización del programa, tema que concluyó la moderadora del panel Bernardita Bordón, quien fue directora del programa.

Uno de los momentos mas emotivos se dio de la mano del panel de los desafíos del acompañamiento familiar, el flagelo del consumo. Un conversatorio que condujo el periodista Gastón Recondo, y un testimonio a corazón abierto de Marina Charpentier, la mamá del Chano. Palabras sencillas y profundas que calaron hondo. El tema específico de la adicción y el embarazo fue analizado por Cecilia Bordón, quien trabaja en estos temas hace varios años. Marina Charpentier, Pablo de la Torre y Gastón Recondo.

El bloque de la tarde se iniciaba con el panel “acompañamiento familiar ante diagnósticos inesperados” 3 profesionales de gran reconocimiento y trayectoria y con una gran humanidad desarrollaron este tema, manteniendo a la audiencia con la atención y emoción a flor de piel. El doctor Ernesto Beruti, Eduardo Moreno Vivot y Alejandro Pittaro fueron los protagonistas de este bloque.

Luego vino el turno de las experiencias internacionales, se presentó el Reach Up And Learn. Su representante Joanne Smith, quien vino especialmente de Jamaica para compartir la experiencia explico como se desarrolla este programa, convertido en política publica, con mas de 20 años de experiencia positiva en la intervención temprana. También se compartieron las expetiencias de “de cero a siempre” de Colombia, y de las intervenciones de familia de Brasil. Andrea Suarez directora de niñez de Colombia y Angela Granda ex secretaria de familia de Brasil Joanne Smith, de Jamaica.

El ultimo bloque estuvo integrado por el acompañamiento familiar desde la sociedad civil. En un conversatorio que presidió Felipe Yofre, director de protege tu corazón, se dieron a conocer los inmensos trabajos que realizan con mucho compromiso y amor las ong de: Grávida, 0800 VIDA, Frente Joven, CAM Y Portal de Belén

Antes del cierre, el segundo desafío de la jornada, acompañamiento y herramientas para la problemática de la disforia de género. Con un comienzo a cargo de la periodista Claudia Peiró, quien contextualizo el panel reivindicando por sobre todas las cosas el valor de la verdad, dieron sus exposiciones la médica María José Mancino y Débora Rainieri, especialistas en la temática, y Miriam Domínguez, quien lidera la asociación manada, conformada por madres y padres con disforia de genero acelerada. Pablo de la Torre y Jaime Mendez.

Para finalizar el Dr. Pablo de la Torre, brindo unas palabras de agradecimiento pero sobre todo esperanzadoras, sabiendo que somos muchos los que nos encontramos dando batalla para defender a la familia y la infancia.

Los detalles, el profesionalismo y la reunión de especialistas le dieron un gran distintivo a la jornada que se vio atravesada por la emoción y la gran reafirmación de que la vida y la familia, en el contexto en el que vivimos esta siendo atacada, pero la comunión de voluntades y ser ocasión de esperanza, nos allana el camino certero de la vuelta al sentido común. María Cecilia Bordón.

* Lic. María Cecilia Bordón. Politóloga. Maternidad vulnerable y primera infancia. Pablo de la Torre.

* Dr. Pablo de la Torre. Especialista en temas de infancia y maternidad vulnerable.