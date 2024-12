A practicar matemáticas jugando

Acompañar la enseñanza y el aprendizaje. Wumbox es una plataforma de aprendizaje adaptativo que integra la inteligencia artificial y videojuegos para enriquecer el desarrollo cognitivo de niños y niñas de 4 a 14 años. El objetivo de la plataforma es transformar el aprendizaje en una experiencia lúdica y personalizada.

Wumbox fue diseñado para que educadores, profesionales de la salud y familias puedan acompañar a los niños y niñas en el aprendizaje, ofreciendo herramientas que permiten adaptar las actividades a los ritmos individuales y hacer un seguimiento.

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia lo más personalizada posible. Para eso tenemos varios programas pedagógicos dentro de la plataforma. Leo Leo es una aplicación para fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. Cogni es un módulo de actividades para ejercitar las funciones ejecutivas como memoria de trabajo, control inhibitorio, planificación, resolución de problemas, etc.

También buscamos transformar la educación a través de la formación continua docente y de los profesionales de la salud, por eso ofrecemos periódicamente masterclasses sobre los temas que son tendencia en educación.

Ejercitar matemáticas puede ser divertido

En sintonía con nuestros objetivos, desarrollamos este material que ponemos a disposición para descargar gratuitamente, con la idea de que podamos usarlo en casa para acompañar a los niños y niñas en su aprendizaje de matemáticas.

A lo largo de las páginas del cuadernillo acercamos distintas actividades que van creciendo en complejidad. Están orientadas a fortalecer las nociones básicas como la noción de cantidad, el conteo, el reconocimiento de cada uno de los símbolos que son los números, el orden de la secuencia numérica.

Acá podés descargarlo, haciendo click aquí

Algunos consejos clave

Es importante tener en cuenta nuestras propias creencias acerca de las matemáticas. Inés Zerboni, psicopedagoga y directora de proyecto E, especialista en aprendizaje de matemáticas, dice que es importante trabajar con la creencia de que las matemáticas son para unos pocos, que solo las entienden los inteligentes. Las matemáticas, como otras disciplinas, ponen en marcha un complejo grupo de funciones ejecutivas que cuanto más se ejerciten más fácil nos resultara movernos en el ámbito matemático.

Otro tema a tener en cuenta es no exponer a los niños y a las niñas a tareas que están muy lejos de lo que pueden hacer porque esto puede producir frustración y enojo, pero tampoco darles actividades tan fáciles que no les representen ningún desafío. Las tareas que les propongamos deberían estar en esa zona que Lev Vygotski llamó “zona de desarrollo próximo”. Este psicólogo ruso sostenía que las personas podemos ampliar nuestra zona de desarrollo a través de la interacción con otras, sean amigos o docentes, y que en esa expansión radica el aprendizaje. La idea es que hay conocimientos que ya poseemos, esa sería nuestra zona de desarrollo actual, y conocimientos a los que podemos llegar con la ayuda o el intercambio con otros. Esos conocimientos a los que podemos llegar es nuestra zona de desarrollo próximo. Si las tareas que proponemos a los niños y niñas son muy fáciles, no habrá avances, si son muy difíciles tampoco. En cambio si están en esta zona de desarrollo próximo, sí.

Es conveniente saber cuáles son los aprendizajes que deben incorporar según el grado en el que estén, y saber también cuán desarrolladas están sus habilidades para poder ofrecerle las ayudas que hagan falta a fin de resolver las situaciones planteadas. De nada sirve exponer a un niño a un ejercicio que no sabe en absoluto como solucionar.

Hacer hincapié en entender la consigna, saber qué es lo que se está pidiendo en un problema, es parte esencial del aprendizaje matemático. Muchas veces sucede que los niños y niñas no están entrenados en reconocer qué es lo que deben resolver, qué datos les están pidiendo. Una gran parte de la comprensión matemática tiene que ver, no tanto con aplicar una determinada cuenta o algoritmo, sino con identificar qué tipo de cuenta tengo que hacer para resolver una situación determinada.

Nuestro acompañamiento como padres, madres, acompañantes de los más pequeños es fundamental para transformar las experiencias de aprendizajes.

