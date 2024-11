Intercargo aumenta la presión y realizó otro paro que generó caos a los pasajeros

Luego de que ayer pararan por la reincorporación de un despedido en Intercargo, el Gobierno decidió echar a 15 empleados más y los gremialistas volvieron a la medida de fuerza. El paro no tiene una duración estimada y busca presionar a los directivos de las empresas estatales.

El conflicto con los gremios aeroportuarios ya lleva varios meses y se profundiza cuando se acerca la temporada alta, tanto de turismo interno como receptivo. Al mismo tiempo, el Gobierno recibió de muy mala manera el paro de ayer, sobre el cual hizo una denuncia a Intercargo por prohibición ilegítima de la libertad.

El reclamo original era por el despido de un empleado de la empresa estatal que mantiene el monopolio de las rampas. Hoy, después de la retención de pasajeros en aviones en pista, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció más despidos: "Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión".

Franco Mogetta, ministro de Transporte, también publicó en X. "El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de APA ayer mantuvieron encerrados por más de 3hs en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de 1 empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado. No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Desde que asumió Javier Mieli se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente".