Devolución de percepciones: monotributistas reclaman por demoras en pagos de ARCA, ex AFIP

El cambio de nombre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó con la promesa de mejoras, pero para los contribuyentes, una cuestión sigue igual: el retraso en la devolución de las percepciones acumuladas durante 2023. Estas devoluciones, correspondientes a operaciones en dólares, fueron prometidas para octubre, pero pocos contribuyentes han visto el reintegro efectivo de estos montos, lo que ha generado frustración y malestar en quienes esperaban recibir su dinero.

El mes pasado, el Gobierno informó que el proceso de devolución tomaría aproximadamente seis meses. Sin embargo, la cantidad de solicitudes aprobadas sin fecha de pago concreta ha aumentado. En muchos casos, los contribuyentes han verificado que sus trámites han sido aprobados en el portal de ARCA, pero aún esperan la transferencia de los fondos. Según la contadora Liliana Culjak, que habló con un medio nacional, dijo que la expectativa de los clientes ha sido alta, y la falta de avance en los pagos ha incrementado la ansiedad. Culjak señala que el proceso se realiza caso por caso, lo que explicaría en parte la demora, pero esto no es suficiente para calmar el descontento generalizado.

El cambio de AFIP a ARCA ha dejado en pausa a cientos de contribuyentes, muchos de los cuales siguen esperando la devolución prometida.

Los monotributistas, en particular, se sienten afectados. Muchos clientes recibieron una respuesta favorable a sus solicitudes en los primeros días de octubre, pero el flujo de pagos se detuvo abruptamente. Además, algunos monotributistas se han enfrentado a obstáculos adicionales, como notificaciones de deudas inexistentes. Estos “errores” administrativos suelen surgir con frecuencia en casos de pago automático y han ocasionado que se pospongan los reintegros por un mes o más. La recomendación de los especialistas es evitar pagos automáticos y optar por alternativas como el QR al principio del mes, para minimizar errores en el sistema.

La falta de consistencia en el proceso de devolución también ha generado confusión. Según los profesionales, aunque ARCA aprueba la solicitud, los tiempos de pago son inciertos. En casos donde el contribuyente no tiene deudas pendientes ni observaciones, la situación resulta frustrante. Además, ARCA ha estipulado que aquellos que no presenten declaraciones de Bienes Personales o Ganancias en tiempo y forma pueden enfrentar rechazos en sus solicitudes de devolución. Esto incluye también a quienes no poseen ingresos declarados en concordancia con los gastos realizados.

Aquellos contribuyentes cuyas solicitudes sean rechazadas por ARCA tienen la posibilidad de presentar documentación adicional dentro de un plazo de 30 días. Sin embargo, si no logran aclarar las observaciones en este tiempo, el pedido de devolución es archivado. Para muchos, esta medida añade un nuevo obstáculo al ya tedioso proceso, que se torna aún más incierto a medida que pasa el tiempo y las devoluciones no llegan.

En definitiva, el cambio de AFIP a ARCA ha dejado en pausa a cientos de contribuyentes, muchos de los cuales siguen esperando la devolución prometida de sus percepciones en dólares. Los contribuyentes señalan que el Gobierno podría enfrentar reacciones adversas si no agiliza el proceso, ya que la situación afecta a quienes contaban con ese dinero para equilibrar su economía.