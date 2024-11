Aguinaldo: este será el monto que cobrarán jubilados y pensionados en diciembre

Se acerca diciembre y los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se preguntan qué pasará con el aguinaldo. Como sabemos, en el último mes del año, jubilados y pensionados reciben una parte del Sueldo Anual Complementario. Este corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en la segunda mitad del año.

En este sentido, muchos jubilados se preguntan si el bono de $70.000 entra a la hora de calcular el aguinaldo. La respuesta es que no, ya que este no forma parte del salario mensual de los beneficiarios de Anses, si no que se trata de un pago único y extraordinario. Además, todavía no se confirma que este bono se vaya a cobrar en diciembre en conjunto con el aguinaldo y el salario.

El aguinaldo se calcula tomando como base el 50% del mejor sueldo del segundo semestre. Foto: Archivo

Es decir, para saber cuánto un jubilado cobrará en el mes de diciembre, hay que tomar el salario de noviembre de $252.871, sin el bono extra. Además, todavía falta conocer cuánto será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, para saber el aumento de diciembre. En cuanto a esto, hay algunos estimativos.

Según la consultora Eco Go, la inflación de octubre será por debajo del 3%, "en octubre se ubicaría, según nuestras estimaciones, en 2,8%, mientras que la variación promedio octubre de Alimentos y Bebidas estaría un poco por encima de ese nivel, en el 3,1% mensual". Mientras otras consultoras, como Analytica, estiman que la inflación será del 3,2%, lo que implicaría un aumento mayor en los salarios de diciembre.

Algunas consultoras estiman que la inflación será del 3%. En este caso, jubilados pasarían a cobrar $260.457. Foto: Archivo

En este sentido, según BAE negocios, de confirmarse la segunda cifra, los jubilados cobrarán $260.962 en diciembre, lo que indicaría un aguinaldo de $130.481. A pesar de las estimaciones, el monto oficial se confirmará este 12 de noviembre cuando el INDEC anuncie la inflación oficial.