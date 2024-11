Pablo Aimar: "Aprendí a valorar a esos futbolistas que no juegan”

Fundación River Plate y BBVA presentaron el último episodio de Escuela de Formadores -edición virtual- para compartir experiencias y debatir de la importancia que tiene el aprender a disfrutar. En esta oportunidad contó con la participación de Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección campeona del mundo, y la conducción de Lucia de la Vega, Directora Ejecutiva de Fundación River Plate.

Durante la charla, Aimar indicó: “Cuando son muy chiquitos todo lo que tiene que ver con lo lúdico es básico, es fundamental, es el momento en el que el fútbol tiene que ser más juego que nunca. El mundo cambió, los que tienen la suerte de ir a un club, por lo menos en el rato que van al club para mi tienen que estar más conectados con el juego, con caerse y levantarse, con jugar con un globo y no se te caiga”.

Lucia de la Vega, Directora Ejecutiva de Fundación River Plate y Pablo Aimar.

También agregó, que "en el deporte profesional, hay mucha presión, se hace difícil cuando se logra algo, y por lo menos hay que intentar transitar el camino en paz, el resultado puede ser bueno en porcentaje bajo, pero desde la Selección hicimos foco en el camino, de pasarla bien, de que haya armonía y luego lo que tenga que venir. Y esa cosa fue llevando a la otra.”

Asimismo, sostuvo que “en el fútbol la receta no la tiene nadie, nosotros quisimos llevar adelante el durante, vos estas viviendo mientras preparas un campeonato. Yo creo en eso: en el durante, tengo claro: el ambiente de trabajo en el que sea, si hay buena gente por lo menos él durante la pasas mejor".

“A mi tampoco me gusta que después de una derrota estén todos riendo, a mi me gusta que la derrota duele, pero al día siguiente tenés que volver a levantar eso y tenés que volver a vivir, y volver a intentarlo”, destacó. Para concluir, Aimar resaltó: “El fútbol como juego puro es hermoso, no hace falta mucho, si hace falta mucha gente pero en el fútbol se junta. Es un deporte de equipo, y es un deporte donde he aprendido a valorar a esos futbolistas que en muchos casos incluso no juegan, hacen los

entrenamientos, alientan a los demás, y son los que hacen equipo".

Mirá el video de la entrevista a Pablo Aimar