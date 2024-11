Jóvenes con amigos que visitan bodegas, el perfil del turista que gana espacio en Mendoza

Lejos de la familia tradicional que sale a veranear a la costa con sombrilla y reposera, en Mendoza va ganando terreno el perfil de turista joven que viaja solo o en grupo y prefiere conocer la cordillera y visitar bodegas, según los datos del Ente Mendoza Turismo.

Este nuevo turista no tiene estacionalidad, llega a Mendoza en cualquier época del año y disfruta de actividades culturales, bellezas naturales y hace enoturismo. Este perfil de turista es el que coincide con la impronta que buscan darle a la provincia desde el Emetur: Mendoza para disfrutar todo el año.

“Hay que entender que Mendoza tiene una enorme ventaja comparada con otros destinos y es que no tiene estacionalidad. A las bodegas uno las puede visitar en cualquier época del año, en verano hay espejos de agua y en invierno tenemos nieve”, explicó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

Las bodegas se pueden visitar en cualquier época del año. (MDZ)

En cuanto a la caída del turismo internacional, Testa señaló que no hay un cambio marcado de comportamiento. “El turista extranjero corresponde al segmento ABC1. Ese turista tiene el viaje planeado y tiene gastos previstos, no le influye si algo aumenta o no. El viajero internacional no ha tenido cambio de hábitos”, aseguró la funcionaria de Alfredo Cornejo.

“Sí hay un cambio de conducta en el turista nacional. Tiene estadías más cortas, menos gastos. Nosotros somos destinatarios de un segmento de viajero joven de entre 22 y 35 años de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Vienen a conocer bodegas, comer en restaurantes, spa, turismo aventura y vida nocturna”, agregó Gabriela Testa.

Mendoza sin estacionalidad

Desde la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes coinciden con el Emetur en que a Mendoza llegan turistas durante todo el año y que no se puede diferenciar temporada alta y baja como en otros destinos típicamente de veraneo.

“Mendoza no tiene estacionalidad. Durante todo el año hay enoturismo, jornadas, torneos deportivos, viajes de egresados, ciclos de visitas a bodegas. El turismo de alta gama extranjero de Brasil y Chile se mantiene sin problemas”, explicó el miembro de la comisión directiva AMAVyT, Jorge Sappag.

Las actividades al aire libre también son elegidas por grupos de amigos.

“De esta forma se mantiene el alojamiento, la gastronomía y la plaza hotelera durante la temporada baja. A Mendoza llegan muchos turistas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba”, agregó.

Además, Sappag resaltó los atractivos de cada oasis como el turismo aventura en San Rafael y la Payunia en Malargüe; las bodegas en Luján, Maipú y el Valle de Uco; y la zona Este que está mejorando su propuesta gastronómica y de bodegas.

Menos días de estadía

Por su parte, los anfitriones de Airbnb aseguraron que en comparación al año pasado los turistas que llegan a Mendoza se quedan menos noches en la provincia. “Ha bajado en promedio la cantidad de días que se toman de vacaciones. Como yo no tengo un mínimo de noches por estadía veo que hay muchos huéspedes que vienen por uno, dos ó tres días”, indicó Ezequiel Alcaraz del grupo de Airbnb de Mendoza.

“Muchos anfitriones pasaron sus casas o departamentos que tenían trabajando con el turismo al alquiler permanente porque ha bajado la rentabilidad de Airbnb. Muchos directamente alquilan las propiedades amobladas”, agregó Alcaraz para resaltar la problemática del sector. Montañas y bodegas son la dupla preferida de los jóvenes turistas.

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros coincidió con el Emetur y AMAVyTe en cuanto a la estabilidad de las reservas. “El turista de perfil internacional con más poder adquisitivo no ha bajado”, dijo.

También, destacó que también se mantienen las reservas relacionadas con el turismo de congresos y las personas que llegan a Mendoza para recibir un tratamiento médico o hacer una consulta con un especialista.