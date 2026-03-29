Por qué Buenos Aires es el plan ideal para pasar Semana Santa

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir Semana Santa con una programación amplia y diversa que confirma su atractivo como uno de los destinos urbanos más dinámicos del país. Con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas para todas las edades, la Ciudad despliega una agenda especialmente diseñada para disfrutar del fin de semana largo, tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para los turistas que llegan desde distintos puntos del país, entre ellos Mendoza.

La combinación de celebraciones de Pascua , grandes eventos internacionales y los clásicos porteños convierten a la capital argentina en una opción que trasciende lo religioso y se afirma como una experiencia integral. “Semana Santa es uno de los acontecimientos más relevantes en el calendario turístico de Buenos Aires, porque nos permite mostrar todo lo que tenemos para ofrecer”, explicó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, al destacar el impacto cultural y económico de la fecha.

Uno de los grandes ejes de la celebración será el tradicional Paseo de Pascuas, que funcionará durante todo el fin de semana largo en Plaza Sicilia. Con entrada libre y gratuita, el espacio ofrecerá talleres, juegos, laberinto, circo, área de picnic, maquillaje artístico y una variada propuesta gastronómica. Además, el parque temático contará con espectáculos infantiles y familiares, con artistas reconocidos que aportan música, humor y creatividad a la experiencia.

En paralelo, el programa Pascuas en Plazas llevará festivales musicales y actividades lúdicas a distintos barrios porteños. Las plazas Irlanda, Arenales y Mafalda serán escenario de shows en vivo, talleres y propuestas al aire libre que refuerzan el espíritu festivo y comunitario de la celebración. La agenda se completa con Pascuas en Anfiteatros, una jornada pensada especialmente para jóvenes en el Anfiteatro Plaza Monseñor De Andrea, con talleres artísticos, laboratorio sonoro y conciertos emergentes.

Más allá de las propuestas temáticas, Semana Santa en Buenos Aires se destaca por una serie de eventos de alcance internacional. Durante todo el fin de semana, La Rural será sede de “El Horizonte de Keops”, una experiencia inmersiva que invita a viajar 4.500 años atrás y explorar desde adentro la Gran Pirámide de Guiza, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

El sábado, el mismo predio albergará el Sushi World Cup, una competencia sin precedentes en la región que reunirá a equipos profesionales de toda Latinoamérica. Más de 40 equipos elaborarán en vivo miles de piezas, transformando el evento en un espectáculo gastronómico que combina técnica, creatividad y cocina a la vista.

En el plano artístico, Fuerza Bruta regresa a la Ciudad con “AVEN”, su espectáculo más vibrante y sensorial, que se presentará durante todo el fin de semana en la Sala SinPiso. La propuesta invita a una experiencia física y emocional que rompe con el formato tradicional del teatro.

Planetario

Los clásicos que nunca fallan

A la agenda especial se suman los imperdibles de siempre. El Mirador Obelisco permite disfrutar de vistas panorámicas únicas desde lo más alto del ícono porteño, mientras que los paseos en catamarán desde Puerto Madero hacia La Boca ofrecen una perspectiva distinta de la Ciudad y conectan con el colorido de la tradicional Caminito.

El Bus Turístico, con su modalidad hop-on hop-off, continúa siendo una de las opciones preferidas para recorrer los principales atractivos urbanos, y la propuesta Corrientes 24 horas suma intervenciones culturales, cine, música y teatro en la avenida más emblemática del espectáculo porteño.

Con más de 7.000 locales gastronómicos, cientos de teatros, librerías y museos, y una agenda activa durante todo el año, Buenos Aires se consolida como un destino de experiencias. Elegida Capital Mundial del Deporte 2027, la Ciudad demuestra que Semana Santa es mucho más que un feriado: es una invitación abierta a descubrir, disfrutar y volver.