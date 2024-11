Jorge Macri valoró el rol de las familias y marcó su preocupación por la ludopatía

El pasado sábado 23, en ocasión de la XXVI Jornada de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, se mostró dispuesto a patear el tablero, a desafiar la corrección política.

Su discurso en dichas jornadas que se desarrollaron bajo el lema “Fraternidad y amistad social: Caminos para la paz y el desarrollo integral”, se estructuró desde la lógica de priorizar el “Y” sobre el “O”, con el propósito de identificar al otro, incluyéndolo, abrazándolo, sentándolo a la mesa; no solo el verlo, sino también reconocerlo.

Algunas notas breves sobre sus palabras

Citó a Benedicto XVI, entonces Cardenal Joseph Ratzinger, en relación a la complejidad que plantea el ejercicio de lo público a las personas de fe. “En un concepto ético y moral, y aún desde una mirada religiosa, sabiendo que el tiempo y los recursos son siempre limitados, cómo determinar quién debe esperar, aguantar, estar atrás. El político no es un ser superior, pero debe saber que hay cosas que están mal, y otras que están bien. Con mucha honestidad intelectual sobre todo en los temas más complejos, debe procurar un conocimiento adecuado, que permita la búsqueda del bien posible”, manifestó el jefe comunal. La invisibilización del problema es el primer problema. No mirar para otro lado, ser capaz de hacerse todas las preguntas, pero con la certeza de quien define el rumbo y la sensibilidad que permita no dejar gente atrás.

Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

También expuso que en la Ciudad la problemática de la gente en situación de calle se ha ido complejizando: problemas de adicciones, salud mental, mucho de lo que dejó la pandemia. Pero para esto no hay soluciones sólo económicas, la cuestión es más compleja. Se han abierto paradores para familias con niños que necesitan una reinserción escolar; otros para mujeres solas. Todo esto se trabaja con varias iglesias comentaba Macri.

Asimismo manifestó que el segundo flagelo en CABA es la soledad no deseada. Con una expectativa de vida que crece -en buena hora- y una natalidad en baja, el perfil de la sociedad, de la misma ciudad, va generando un cambio.

Los nacimientos en CABA se redujeron a casi la mitad en los últimos 8 años

“No estaba equilibrada la cancha sobre la maternidad y nosotros vinimos a trabajar para equilibrarla. Se ha llegado a instalar que es incompatible ser mujer trabajadora, tener un proyecto de vida, sostén de hogar y ser mamá. Hasta se llega a considerar al embarazo como una enfermedad a la cual hay que darle una solución rápida”, dijo Macri en el auditorio de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina en el barrio de Almagro. En este sentido tiene que haber un abordaje integral respecto a los primeros 1.000 días. En esta mesa de trabajo participan varias iglesias y gente de ciencia que aporta su conocimiento.

Hay que ofrecer, dar alternativas para que las madres puedan tener un lugar que cuide a sus niños, los alimente y los eduque, mientras ellas trabajan. Porque tienen derecho a proyectarse, a crecer. Se han abierto centros de primera infancia nocturnos, para aquellas madres que trabajan por la noche.

“El abordaje sobre la Primera Infancia debe ser integral. Hoy nos enfrentamos a preocupaciones como la ludopatía, el fenómeno de la tecno adicción. Y estos problemas sociales se meten en la familia. En tiempos de mucha incertidumbre y ausencia de esperanza, muchos niños, influenciados por la publicidad, creen que en las apuestas existe una forma de 'salvar' a sus familias. Y sabemos que esto es falso, no hay porvenir en ese camino”, aseveró el alcalde de CABA.

Para finalizar, el Jefe de Gobierno manifestó una fuerte toma de posición en favor del acompañamiento a la mujer embarazada. Más aun, dijo estar trabajando actualmente con un consejo asesor, y distintas organizaciones como el Centro de Ayuda a la Mujer (CAM), Grávida y la Red Nacional de Protección a la Mujer con Embarazo Vulnerable.

¿Será éste el tiempo de volver a los valores de la familia? Pareciera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha elegido este camino.