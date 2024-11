Cédula azul digital: qué dice la medida del Gobierno sobre los viajes al exterior ante la cercanía de las vacaciones

Javier Milei decidió, a través de una resolución, llevar adelante una reforma importante respecto de las autorizaciones de manejo con la cédula azul y los trámites que se tenían que llevar a cabo a la hora de transferir un auto. La cercanía de las vacaciones despierta algunas dudas para todos los viajeros, sobre todo para los que tienen planificado pasar días en otro país. La medida es concisa.

En concreto, el Gobierno decidió que los titulares de vehículos podrán autorizar a un conductor adicional, no titular, para circular dentro del país. La solicitud se realiza a través de la aplicación Mi Argentina. Si bien la tarjeta azul ya había sido derogada hace varios meses, ahora se avanzó con la digitalización total del sistema. Esto, según indica el Ejecutivo, ahorrará trámites para los argentinos que quieran adquirir un vehículo y que también lo maneje un familiar. Actualmente el costo de la tarjeta azul era de entre $5.000 y $6.000 y demoraba entre cuatro o cinco días, según el Registro Automotor, en estar disponible de forma física.

Sin embargo, con las vacaciones a la vuelta de la esquina surge una duda respecto de si esta nueva medida también servirá para que los argentinos puedan circular fuera del país.

Sobre eso, la resolución publicada en el Boletín Oficial aclara: "El procedimiento previsto en este artículo importará para el titular registral la aceptación de que dicha habilitación no modifica su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa. Asimismo, el titular conoce y acepta que esta Cédula confiere el mismo tratamiento que el asignado a la Cédula de Identificación del Automotor en soporte papel a los efectos de permitir la circulación del vehículo dentro del país, así como el egreso temporario del mismo”. Ese egreso temporario contempla una escapada hacia el exterior.

La medida completa del Gobierno nacional.

La medida tomada por el Gobierno es clara y no tendría que generar inconvenientes a la hora de atravesar una frontera terrestre con otro país en los próximos meses de verano para escaparse hacia alguna playa como las de Chile. Sin embargo, también se instala la situación de la app Mi Argentina, que en caso de controles de Carabineros o accidentes de tránsito, no es tomada como válida en el vecino país.

Por ejemplo, si un mendocino choca en las calles de Reñaca y tienen que intervenir los Carabineros, o mismo si las autoridades frenan a un vehículo argentino; si este no cuenta con la licencia de conducir física aún mostrando la app Mi Argentina se le labrará de mínima una infracción. En este caso podría ocurrir lo mismo con la autorización del manejo, si es que se presenta de forma virtual, ya que no es validada así por las autoridades chilenas. En el único caso en el que siguen vigentes las cédulas azules físicas es al momento en el que uno ya las generó antes de la derogación y aún no vende ese vehículo. En el Gobierno trabajan para que eso no ocurra y no se necesite un permiso de escribano para poder circular en el vecino país.

Desde el Registro del Automotor explicaron a este medio que la digitalización del sistema es bien recibida y esperan que su implementación no traiga inconvenientes de cara a las vacaciones respecto de la circulación en otros países. Aclararon que las autoridades aduaneras deben ser notificadas sobre estos cambios para que la circulación sea flexible.

Por otro lado, distintos gestores y mandatarios aclararon a este medio que aún se deben seguir realizando las transferencias de los vehículos pese a la digitalización. "No caigamos en la trampa de no transferir porque el vendedor me dice que solamente me autoriza desde la app, porque así como nos habilita también nos puede dar de baja con un solo click. La recomendación es seguir haciendo la transferencia y tener el auto a nombre propio, no de otro", comentó Hugo Méndez, de la Cámara de Mandatarios de Mendoza a MDZ Online y MDZ Radio.