Los primeros 1.000 días: el futuro de la Nación se gesta en la primera infancia

Pensar la Nación requiere mucho mas que planificar buenas y oportunas políticas públicas, medirlas, evaluarlas, es mas que una plataforma electoral, doctrinas y lealtades. Se trata más bien de sobrevolar las contingencias de lo urgente para detenerse a pensar en lo importante que trasciende nuestro propio tiempo. Por ello cuando queremos pensar en el futuro de nuestra Nación resulta imperante contar con una mirada a largo plazo y aunque la política, la mayoría de las veces, exige otra cosa y es resultadista, tiene en su potestad plantear soluciones de fondo a futuro, que sentarán las bases de un mejor porvenir para millones de niños.

Bajo el paradigma de “llegar antes”, el valor de la anticipación cobra mayor relevancia, es por ello que podemos aseverar que el futuro de una nación se gesta en el cuidado de la primera infancia. Si quiere evaluar en dónde un Estado establece sus prioridades, detengámonos a analizar el presupuesto y las partidas destinadas a este grupo etario, la maternidad y la familia.

El 66,1% de niños de 0 a 14 años son pobres y 27% de ellos son indigentes, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondiente al primer semestre del 2024. Son datos, números que duelen, pero lo realmente doloroso e inmoral es que tenemos todo para que esto no suceda. Solo falta decisión de querer hacerlo. La pobreza infantil no se destierra de un día para otro, se lleva a delante con procesos, planificaciones, objetivos claros y decisiones, sobre todo decisiones que ponen prioridades, que miran mas allá de las próximas elecciones. En San Miguel las políticas públicas de primera infancia cumplen 10 años, no es un dato menor, una política evaluada tanto interna como externamente, valorada en sus resultados pero sobre todo trabajando desde lo local para reducir las brechas de inequidades allí donde inicia la vida, allí donde el futuro de una comunidad se define, en el vientre materno, en los primeros 1000 días.

Ese tiempo de oro, también conocido como la ventana de oportunidades, los primeros 1000 días de vida, son cruciales y determinantes para el desarrollo de la vida de una persona, así lo demuestra la evidencia científica: se trata de un tiempo, etapa de la vida, que va desde la concepción y el período del embarazo (270 días del embarazo), los 365 días del primer año luego de nacido y los 365 días posteriores. Es en ese período donde los niños deben recibir los nutrientes, cuidados y protección necesaria, se trata de un tiempo que deja huella, que es clave para su porvenir. Este tiempo es el futuro de una nación donde se desarrolla el capital humano de un país.

La importancia de la familia

Un niño en situación de extrema vulnerabilidad evidencia un entorno, un contexto que no logra brindarle los cuidados necesarios ni mucho menos garantizar sus derechos. La familia como primera cuidadora natural muchas veces se encuentra en una total situación de desprotección, cuidado y acompañamiento por parte del Estado e instituciones. Hay familias que no pueden lograr revertir criterios de extrema vulnerabilidad por tanto el Estado debe ser el garante de los Derechos del Niños velando por el Interés superior. Sin embargo está comprobado que también existen realidades familiares que logran modificar y mejorar los cuidados de crianza, hábitos saludables, vínculos sanos etc. atendiendo al paradigma de “llegar antes”, con un Estado que sale al encuentro y acompaña de manera integral, proporcionando herramientas con intervenciones concretas y oportunas. En suma, el verdadero Estado presente es el que sale al encuentro y aborda las problemáticas territoriales con una perspectiva de familia focalizando y priorizando a la primera infancia de manera integral, considerando la dignidad de las personas con el afán de potenciar y promover sus habilidades y proyectos de vida.

Por qué invertir en primera infancia

Es menester entonces sobrevolar las contingencias y contagiar a los gobiernos, políticos y quienes tienen en sus manos la gran posibilidad de decidir para invertir hoy en la primera infancia con la certeza que los ecos de esa decisión serán eternos. No importa el color político, tampoco quien sea el gobierno; la primera infancia y la familia deben ser el punto de encuentro, deben ser ese “acuerdo común que trasciende el tiempo”, el Consenso en donde todas las partes se encuentran; la preeminencia de la primera infancia y la familia debe trascender particularismos, egos y coyuntura para institucionalizarse independientemente de gobiernos, partidos políticos y personas. Como Estado aún tenemos esa deuda pendiente, es por ello que trabajar para que éste método, éstas evidencias internacionalmente comprobadas se multipliquen es hoy, tarea de todos los que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de replicar y transmitir para que se multiplique.

Congregarnos por la primera infancia y la familia

Hay muchas personas, entidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, políticos, referentes etc. Que evidencian la relevancia y la urgencia de priorizar este tema, no solo porque hablamos de un grupo etario vulnerable y que necesita de los cuidados y garantías, sino que también por que es ahora cuando se juega el futuro de la nación, trabajar cuando el niño tiene 6 años es llegar tarde, es haber demorado, es negligente, es inmoral. Por eso, ante la cifra dramática del 66% de niños 0-14 pobres tenemos que dar una respuesta que trascienda “los parches” asistencialistas para ver la dignidad de la persona y potenciarla a más; tenemos que dar respuestas concretas libres de ideologías y de respuestas vacías y cargadas de tecnicismos: hay que terminar con la pobreza, no es idílico, no es romántico, es una realidad y es posible trabajando profesional pero artesanalmente con métodos que reduzcan las brechas de inequidades desde el inicio de la vida.

Congregarnos para poner en agenda este tema es fundamental y necesario

Por ello el 28 de noviembre se desarrollara en San Miguel el IV Congreso Internacional de primera infancia y familia, este año focalizando en el Acompañamiento Familiar durante los 1000 Días de vida. Una jornada intensa que promete abordar todas las temáticas que nos convocan a pensar y reflexionar, imitar y exponer casos y experiencias, herramientas y propuestas que son fundamentales. Especialistas nacionales e internacionales se darán cita desde las 9 de la mañana para compartir el estado del arte y análisis de la situación hoy con una mirada a los desafíos del futuro.

A las 9hs. Iniciará el Congreso con la conferencia de apertura presidida por Joaquín de la Torre, Jaime Méndez y Pablo de la Torre.

El panel de ¿Por qué invertir en primera infancia? Tendrá una mirada integral pero al mismo tiempo económica, porque invertir hoy en esta etapa de la vida representa para los Estados una tasa de retorno de mas del 10% desde lo económico pero al mismo tiempo impactos incalculables para el capital humano de una nación; este tema será reflexionado por María Castiglioni Cotter y Diego Alvarez, ambos economistas quienes se dedican a asesorar en temas de economía y dirigir Conin respectivamente.

Luego de la mano de Maritchu Seitún y Emilia Carman se presentará la importancia de acompañar a las familias en general y a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad en particular en el marco del panel “Cardiología del acompañamiento familiar”.

En ésta misma línea de reflexiones se abordará el tema “Impactos de las estrategias de acompañamiento familiar” en donde Catalina Hornos con una larga trayectoria desde la Fundación Haciendo Camino expondrá el alcance de las intervenciones en territorio y la importancia de las mismas. Asimismo estrategias de cuidado para prevenir la prematurez y el acompañamiento serán expuesto desde lo local y las evaluaciones de impacto del programa mil días.

Acompañar en todas las etapas de la vida, y también ante diagnósticos inesperados, ante el dolor, ante la incertidumbre. Eduardo Moreno Vivot, Ernesto Beruti y Alejandro Pitaro serán los encargados de abordar este tema tan poco visibilizado pero tan importante de ser puesto en agenda.

Aprender de las experiencias de otros países siempre resulta muy positivo, sobre todo de experiencias que tienen comprobados impactos y mediciones longitudinales como es el caso del Programa Reach Up en Jamaica, de Cero a siempre en Colombia y la experiencia del enfoque de familia de Brasil; Joanne Smith, Andrea Suárez y Ángela Angra Martins, respectivamente serán las voceras de cada una de esas experiencias.

Estarán presentes las experiencias de acompañamiento desde la Sociedad Civil Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, Centro de Ayuda a la Mujer, Defensores de mamás, Portal de Belén, Grávida y Proteje tu Corazón serán quienes compartirán e intercambiarán el camino recorrido.

Desafíos

A los diagnósticos y experiencias, las evidencias y evaluaciones hay que analizaron con una perspectiva de futuro, mirando sobre todo cuales son los desafíos hoy que representan problemáticas en alarmante aumento y de los cuales en muchos casos aún no contamos con soluciones que den respuesta integrales. Evidenciarlos y visibilizarlos es el primer paso para poder avanzar en esa línea.

Así el tema del consumo durante el embarazo, el consumo en la maternidad y las herramientas para acompañar a familias que transitan esta problemática es componente esencial del congreso, a modo de conversatorio y de la mano de Marina Charpentier se abordará este flagelo que nos compete a todos como sociedad, así mismo pondremos sobre la mesa el tema de el consumo de drogas durante el embarazo y la urgencia de “llegar antes”.

Otro tema que se plantea como desafío es la disforia de género, que de manera silenciosa y pero de mucho impacto hoy es una problemática en donde hay mucho por hacer. La periodista Claudia Peiró presidirá este panel en donde señalizarán desde la perspectiva médica, jurídica y el estado de la situación para poder reflexionar sobre la importancia de trabajar desde la primera infancia y con la familia.

El futuro de una nación se gesta en la primera infancia, todo lo que podamos hacer hoy es poco en comparación con la gran deuda que existe en nuestra querida Argentina en este tema, son generaciones y generaciones que hoy, por haber pensado en las próximas elecciones se encuentran esclavizados en las cadenas de la pobreza, la indigencia, la indignidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados; No solo el Estado debe velar por ellos, todos debemos cuidar a la primera infancia y la familia desde el principio de la corresponsabilidad y desde el vientre materno. Frente al dolor que representa una primera infancia que no fue cuidada debemos conmovernos y movernos a la acción, todos podemos hacer algo desde nuestro lugar, formarse y prepararse y congregarse para poner en agenda estos temas también es una manera de contribuir a esta noble causa.

Nos encontramos el 28 de noviembre en San Miguel

Pablo de la Torre.

Dr. Pablo de la Torre. Especialista en temas de infancia y maternidad vulnerable.