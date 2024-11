¿Dónde están los puntos de conflicto en la ESI?

La Educación Sexual Integral (ESI) está en el centro de un debate intenso tras la reciente polémica por la distribución en las escuelas de materiales con contenidos explícitos en algunos textos que despertó preocupación en familias, docentes y sectores políticos. Para muchos, el problema no es la ESI en sí, sino cómo se implementa: ¿qué se enseña? ¿Quién lo enseña? ¿Se respetan los valores de las familias y las comunidades educativas? Estas preguntas, legítimas, nos invitan a reflexionar sobre los puntos que generan conflicto y las oportunidades para construir una ESI que realmente acompañe a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo.

Hace un tiempo, tras una jornada de formación docente, me entrevistaron sobre el papel del Estado en la educación sexual. Una de las preguntas fue: “¿Qué pensás de que el Estado se meta en temas de educación sexual?”. Respondí que, respetando criterios de calidad, me parecía positivo. En un contexto donde tantos chicos y chicas están en situación de vulnerabilidad, el Estado tiene un rol fundamental. Siempre que trabaje en sintonía con las familias y las escuelas, desde la evidencia científica y en equipo, el Estado puede ser un gran facilitador para que esta formación llegue a cada rincón del país.

Qué opinás de las familias que se oponen a la ESI

También las entiendo, porque muchas veces tienen miedo. Miedo a lo desconocido, a no saber exactamente qué contenidos se enseñan, a que les enseñen contenidos que son contrarios a los valores familiares o desadaptados a la etapa del desarrollo, o a sentirse excluidas del enfoque. Cuando las familias no son parte activa del proceso o perciben que sus valores no están siendo respetados, el rechazo es comprensible.

A partir de nuestra experiencia en ámbitos públicos y privados, hemos identificado tres puntos principales de conflicto. En primer lugar, no siempre se logra una articulación fina entre la escuela y las familias en la implementación de la ESI, lo cual es indispensable para su éxito. En segundo lugar, muchos docentes deben impartir educación sexual sin haber recibido una formación integral, lo que genera inseguridad, no solo en ellos, sino también en las familias. Finalmente, en ocasiones, el espacio de educación sexual se utiliza para promover opiniones o posicionamientos ideológicos, en lugar de basarse en evidencia científica y en el respeto por los valores de los estudiantes y sus familias.

Esta situación presenta una gran oportunidad de mejora

La ESI aborda temas sensibles que impactan profundamente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Por ello, es crucial que ingresemos a este espacio con serenidad, sensibilidad y un profundo respeto por los valores de todos. La educación sexual no debe ser un lugar para imponer ideologías ni opiniones personales, sean cuales sean. Por el contrario, debe ser un espacio donde se brinden herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos de vida saludables y significativos.

Existe el riesgo de transformar el aula en un campo de batalla ideológico, en lugar de priorizar el bienestar emocional y relacional de los estudiantes. Sin embargo, el objetivo de la ESI es proporcionar a chicos y chicas las herramientas necesarias para desarrollar proyectos de vida y relaciones saludables. Estos proyectos deben enfocarse en valores esenciales como la solidaridad, el respeto, el cuidado de la vulnerabilidad y la importancia de las relaciones familiares y sociales. Una ESI de calidad debería acompañar a chicos y chicas en todas las dimensiones de la vida, ayudándolos a desplegar su mejor versión.

La ESI no se trata de avasallar con contenidos explícitos o de imponer ideologías, sino de ofrecer a los chicos y chicas herramientas para tomar decisiones libres y responsables que les permitan construir una vida plena. Más allá de los debates, la educación sexual nos invita a trabajar juntos, desde el respeto, para acompañar a cada estudiante en su camino hacia un futuro con más dignidad, empatía y esperanza.

* Carolina Sánchez Agostini. Dra. en Psicología. Investigadora en temas de agenda sensible y trayectorias afectivas. Profesora de Comportamiento Humano del IAE Business School de la Universidad Austral.