Llegaron boletas de luz que hasta duplican los ingresos de algunos sectores

Los servicios públicos tuvieron aumentos constantes y el caso de la electricidad es el más notorio. Ese servicio tiene tarifa plena y se actualiza cada tres meses. El impacto es enorme y en los últimos días llegaron boletas que hasta duplican los ingresos de algunos sectores. Es lo que ocurre con los contratistas de viñas, por ejemplo. Pero también con algunos jubilados que tuvieron problemas para mantener subsidios y también para trabajadores informales.

Hay un sector muy sensible para la Provincia que lo sufre. "Estoy sin luz. Tengo chicos que no pueden estar sin luz", dijo a MDZ Omar, un contratista de viña. A poco tiempo de que finalice el año, ese sector de trabajadores no pueden afrontar los aumentos en las tarifas de la luz con incrementos, en algunos casos, de seis veces más de un año a otro manteniendo el mismo consumo y, en otros, del 150% de un mes a otro. Se trata de facturas de luz que solo incluyen el consumo doméstico. El problema se siente en zonas rurales de la provincia. Sin notificación de por medio, las empresas de electricidad, en su mayoría Edeste y la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, les cortan el suministro de luz en sus hogares.

Los contratistas de viñas tienen salarios más bajos que los servicios que deben pagar.

La tarifa eléctrica tiene tres componentes. En Mendoza el Valor Agregado de Distribución ha tenido subas constantes y, de hecho, hay 4 actualizaciones anuales. Además, se suman los aumentos en la parte nacional de la boleta. En junio el Gobierno autorizó el incremento en el precio mayorista estacional de la energía que representó el 80% del valor real de la generación de la energía al tiempo que se establecieron cambios en los topes subsidiados para los niveles N2 y N3.

De acuerdo a los cálculos de la Secretaría de Energía de la Nación los incrementos fueron del 22,8% para el sector de ingresos altos; 155,8% para los sectores de ingresos medios; y el 99% para los sectores de ingresos bajos. Ese aumento se sumó a los implementados por el Gobierno provincial, del 30% en junio y del 12% en septiembre reflejados en la tarifa final de los usuarios y ahora, un aumento extra desde noviembre -durante seis meses- para compensar una deuda de más de 2800 millones de pesos, según acordó Edeste con el Gobierno.

Las facturas de luz de los contratistas de viña reflejan solo el consumo doméstico. Foto: Freepik.

Vivir sin electricidad

"Yo soy al que le llegó la boleta de 440 mil pesos. Anteriormente me llegó una de 181 mil. Y en la actualidad tengo la luz cortada. Me cortaron la luz, el patrón dice que fue a hablar, después no me ha dicho más nada que ha pasado", se lamentó Omar sobre la factura de luz que llegó a su casa, solo por el consumo doméstico, y que no pudo pagar.

La factura de luz de Omar y su familia. Foto: Gentileza.

"Tengo chicos en la casa no puedo estar sin luz, pero esa es la realidad que estamos viendo los contratistas. La verdad que eso debería correr por cuenta del patrón, es su finca más allá de que nosotros la ocupemos y trabajemos. El sueldo de nosotros es miserable", contó el contratista que compartió su bono de sueldo que no llega a los $250.000 con MDZ.

El bono de sueldo de un contratista de viña. Foto: Gentileza.

Para ilustrar la situación desesperante de los contratistas de viña, Susana mostró el incremento de la factura de luz de un año a otro. Con el mismo nivel de consumo, ahora paga seis veces más que en el mismo período del año pasado, un 480% más que en el 2023. "Cobro de mensualidad 200 mil pesos y esto supera mi sueldo", dijo la mujer y mostró la factura de luz de $234.000.

La factura de luz de Susana. Foto: Gentileza.

Por su parte, Cristofer de la localidad de Medrano sostuvo que "es una locura lo que viene de luz. Es imposible pagar esa boleta. Acá también yo llevo el contrato en Medrano y a nosotros los patrones directamente nos descuentan de la mensualidad. Cada vez que viene la boleta de la luz ya sabemos que la mensualidad es menos porque directamente viene descontado. La boleta pasada a mi me vino 80 mil pesos, no te dan una opción de pagarlo en dos veces, es de una sola vez y chau".

Otro bono de sueldo de contratista de viña menor a $150.000. Foto: Gentileza.

Además, detalló que la mayoría de las casas en las que viven los contratistas de viña están muy deterioradas y pese a las malas condiciones, nadie las arregla. "Por lo menos donde yo vivo, las tormentas pasadas yo creo que si hubiera sacado el colchón afuera hubiera dormido más seco. Nosotros no tenemos agua potable, nos traen los camiones de la municipalidad el agua, pero también hay que pagarlo, y en las piletas, dura tres días el agua". En su caso, la factura de luz fue subiendo de a $20.000 por mes. De $40.000 a $60.000 y luego a $80.000, un 80% de incremento en los últimos dos periodos.

Facturas de luz de más de $100.000, con salarios que en a penas superan los $200.000. Foto: Gentileza.

En el caso de Sergio, en su casa como contratista de viña, venía pagando alrededor de $20.000 la factura de luz pero la última tuvo un aumento de alrededor del 140%, y pasó a pagar $50.000. Sin embargo, lo que más le preocupa es el agua porque le llegó una boleta de $146.000 que no puede pagar.

El constante aumento de los servicios en la provincia y el país impacta directamente en la vida de las familias de Mendoza. La provincia tiene uno de los salarios más bajos del país.