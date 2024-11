Murió una nena en medio de un brote de leptospirosis en Coronel Vidal: qué reveló la autopsia

El domingo, la muerte de Ernestina Trinidad Mora, de 2 años, conmocionó a los vecinos de Coronel Vidal, ciudad cabecera del partido de Mar Chiquita. La madre de la niña denuncia mala praxis en la guardia del hospital Eustaquio Aristizábal, en medio de un brote por leptospirosis en la localidad.

Tatiana Lescano, de 25 años, perdió a su hija cuatro días atrás, luego de llevarla al nosocomio ubicado en Coronel Vidal para que los profesionales de la guardia asistieran a la menor, que presentaba síntomas como vómitos, dolores musculares y fiebre, coincidentes con los de la enfermedad de la leptospirosis.

De acuerdo con el relato de Tatiana al medio 0223, el viernes pasado llevó a su hija al hospital, por primera vez, cuando la niña empezó a sentirse mal. Entonces, solo le recetaron Ibuprofeno, a pesar de que ya se había detectado de forma oficial la presencia de la bacteria de la leptospirosis en al menos 20 perros en el barrio Olga Albarracín, donde reside la familia. "La sentaron en la una camilla sin tocarla ni hacerle un chequeo. Me dijeron como si nada: 'Tomá, andá. Es una leve gastroenteritis. Si le duele la panza dale 2.5 de Ibuprofeno'", denunció en Facebook la joven madre.

La Municipalidad de Mar Chiquita había informado los casos de leptospirosis en el barrio Olga Albarracín. Foto: Instagram

Por ello, la madre volvió a su casa y le dio el medicamento recetado a la menor. Sin embargo, el domingo su cuadro se empezó a agravar, por lo que acudió nuevamente al nosocomio, donde, pese a practicarle un RCP, constataron el fallecimiento de la menor. "¡Ya sabían que esa peste estaba! ¿Por qué no evaluaron a mí hija cómo debían? ¡Si hubieran actuado bien mí hijita no habría fallecido!", exclamó con enojo Tatiana en las redes sociales.

Este jueves, la Municipalidad de Mar Chiquita dio a conocer, a través de un comunicado, los resultados de la examinación del cuerpo de la nena. El cuerpo médico forense indicó que el fallecimiento de Ernestina "no tiene vinculación con el brote de leptospirosis". Además, el área de salud del partido bonaerense desestimó "los trascendidos y las hipótesis de las últimas horas", en referencia a la denuncia hecha por la madre.

Qué dijo la Fiscalía

"La información que descarta de plano la leptospirosis del caso de Coronel Vidal no es así, porque faltan estudios complementarios. Hay que efectuar una anatomía histopatológica sobre las muestras para poder afirmarlo. No podemos ser categóricos: no se puede decir con certeza ni descartar, hasta tanto no se realicen estos exámenes complementarios", declaró Ramiro Anchou, el fiscal que interviene en el caso, en diálogo con el medio 0223.

Asimismo, la fiscalía aseguró que esas pruebas "no va a tardar menos de 20 días hábiles" y servirán para "poder descartar la existencia de una enfermedad infecciosa o congénita, hay que esperar el resultado final de estos informes. La causa de la muerte fue por una isquemia intestinal pero falta saber el resultado de estos exámenes".