Mármora sobre los libros de ESI: "Se olvidaron que el Estado es subsidiario"

La polémica despertó tras conocerse que en la provincia de Buenos Aires se distribuyeron libros de Educación Sexual Integral con contenido explícito en el que se relataba, por ejemplo y por más obsceno que parezca, situaciones como: "Con la mano libre se desabrochó el cinturón, la otra mano se cerró en mi boca, no me podía mover, tiro de mí, sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca".

Tal fue la polémica que al Gobierno de Axel Kicillof le llovieron críticas desde distintos puntos del espectro político, tanto de forma expresa en los medios de comunicación y redes sociales, como a niveles palaciegos de La Plata. Ana Belén Mármora, abogada que cumplió el rol de subsecretaria de Políticas Familiares en el Ministerio de Capital Humano, dialogó con MDZ y explicó que no hay que cambiar la ley de Educación Sexual Integral, pero sí cambiar su estructura y ejecución unilateral por parte del Estado.

Mirá la entrevista completa con Ana Belén Mármora

- ¿Cuál es tu opinión sobre toda la polémica que se armó con los libros de Educación Sexual Integral en la provincia de Buenos Aires?

- Apenas lo vi, creo que esto lo empezó a levantar una persona, creo que Tipito Enojado (@tipitoenojado), un usuario de las redes sociales, no lo levanta, con mucho sentido común, y dice "no puede ser que le estén dando estos cuentos a los chicos". Intenté leer el cuento cuando vi el tweet y no lo pude leer.

Es lo mismo que pasaba en cualquier medio cuando se hicieron notas durante estos días y ahí me di cuenta que lo que está pasando con la Educación Sexual en Argentina, que durante los últimos años hubo militancia, no enseñanza y creo que producto de esa militancia hoy nos encontramos en la provincia de Buenos Aires con estos contenidos.

En mi caso, yo soy mamá de una nena de dos años, converso con mis amigas, madres, con padres e incluso más allá de la gestión, más allá del rol político en las charlas de padres, no podemos creer que eso sea lo que se les esté enseñando a nuestros niños en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Ya que mencionaste mi paso por el Gobierno de Javier Milei, yo creo que menos mal que Javier Milei llegó al Gobierno porque si no creo que eso, lo que hoy está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, era lo que nos esperaba, incluso a Nación, con una implementación de políticas públicas, quienes interpretan incluso las normas. ¿Y ahí va por ahí mi opinión como abogada, no?

En ningún lado dice que tenemos que ideologizar la Educación Sexual y que esos contenidos son los que hay que darle a nuestros niños. Por eso, como reitero la idea, creo que hay mucha más militancia e ideologización que una verdadera enseñanza y. Y bueno, eso cuanto menos nos tiene que alarmar. Y sí, creo que la sociedad ya empezó a darse cuenta que se estaban pasando varios pueblos, no que que esto realmente excede cualquier límite.

- ¿Cuál es el principal problema? ¿Lo obsceno del mensaje o el mensaje en sí o el mensaje que se quiere dar?

- Bueno, es que yo creo que en el fondo está el mensaje que se quiere dar. Venía viendo redes sociales, noticias, veía recién que en los contenidos, por ejemplo, del plan que un grupo de diputados quiere convertir en ley, se encuentra que se le enseñe a niños de diez años o menos que hay niñas con pene y nenes con vulva. Incluso ese tipo de enseñanza está discutida en todos los países del mundo; los bloqueadores, las intervenciones médicas, creo que en el fondo está ese mensaje y ese mensaje que nos lleva a eso que creo que es destructivo para la construcción de la identidad de los niños.

Creo también que es destructivo contra todos los derechos humanos que tienen nuestros niños, contra el interés superior del niño. Pero también, y acá te lo digo como mamá (porque hoy se critica bajo la mirada del adultocentrismo), que los papás y las mamás no podemos opinar sobre lo que pasa con nuestros chicos o sobre estos contenidos que a veces les bajan en las escuelas, como hace Kicillof.

Ahí dejame decirte que también se pasaron muchos pueblos y se olvidaron que el Estado es subsidiario y que somos las mamás y los papás también los que tenemos la responsabilidad de elegir qué tipo de mensaje queremos, qué contenido queremos que llegue. Entonces, redondeando, a mí me parece que las dos cosas están mal. Está mal el mensaje, las malas formas y también está mal cómo se está brindando la Educación Sexual Integral, en este caso en la provincia de Buenos Aires, porque lo están haciendo sin evidencia científica y no hay nada más peligroso que eso.

En mi caso particular, yo estoy a favor de que haya una educación sexual, porque creo que es una dimensión más de la persona y es importante que la recibamos. Pero bueno, se pasaron muchos pueblos en un montón de cosas en el mensaje, en el contenido, en esto de creer también que es absoluta responsabilidad del Estado. ¿Entonces los padres ni siquiera podemos opinar? Bueno, todo eso es peligroso para primero, los niños y de vuelta ahí pongo el foco. El foco está en los chicos. Ahí vuelvo a esa idea de que agradezco todos los días que Javier Milei sea presidente, porque incluso él ha hecho con su impronta y con todas las ideas que trajo al Gobierno de nuestro país, muchas bajadas que ponen en jaque todo esto.

Por eso ahora es más fácil que todo esto salga a la luz, porque él está centrado básicamente en la vida, en la libertad y en la propiedad. Incluso en esto, en la libertad que tiene cada ser humano de ir construyendo su identidad y esta libertad también que tienen las familias. Wsto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los padres tienen derecho a ejercerlo y, bueno, el Principio de Interés Superior del Niño Convención sobre los Derechos del Niño. Falta muy poquito para el Día Mundial de la Infancia. Me parece que que que es un llamado a la reflexión a todos y también a decir "que bueno que revisemos esos contenidos, que dejemos de lado las ideologías, las militancias, los partidos políticos, quien lo imparte". Hagamos una revisión seria de qué es lo que se está dando a los chicos, por qué es necesaria esa educación y no podemos hacerlo sin evidencia científica.

- Ahora, en la óptica del gobierno, el individuo es está por sobre todas las cosas. ¿Entonces, la familia qué rol ocupa ahí?

- Bueno, es re interesante la pregunta, porque incluso es una pregunta que yo me hacía cuando estudie políticas familiares. Para mí la familia está en el centro, pero fíjate que un derecho del niño es un derecho a tener una familia. Hoy casi no se habla, por ejemplo, de adopción o se habla de la adopción como el derecho que tiene esa pareja que no pudo tener un hijo o que no va a poder tenerlo por medios naturales, entonces que adopten y nunca se pone el foco en las campañas de adopción, en que es un derecho del niño a tener una familia.

Entonces ahí, como un derecho en toda la libertad que tiene un niño a desarrollarse y a crecer, a desarrollar su personalidad, ahí aparece la familia como un rol clave para la sociedad, como un rol clave, porque es el primero, que es el núcleo. Por eso es tan importante la familia y creo que durante muchos años se intentó que el Estado se metiera directamente. Entonces la familia empezó a quedar como hacia un costado. Esta idea de que el Estado me lo da todo, el Estado me lo soluciona todo, creo que fue destructora también para este núcleo de la sociedad, de que la familia pueda ser una familia fuerte, que pueda desarrollarse, que pueda, eh mantenerse unida, que pueda, por ejemplo, ejercer su derecho un niño a tenerla y una familia también educar a esos, a esos hijos.

¿Hay un deslinde ahí, no? Porque hay un montón de interpretaciones cuando la familia es dejada de lado, pero esto de que también tengamos quizá, familias en las cuales los padres o quienes están a cargo de de los menores, los niños no se involucren tanto en su enseñanza porque "de eso se encarga la escuela". Pero desde que somos chicos aprendemos con el ejemplo y el primer ejemplo nos lo dan, probablemente, en nuestras casas, nuestros padres o quienes hayan sido la figura o el vínculo que nos haya marcado. En esto te digo que hay un montón de cosas más que vienen a destruir la familia.

- ¿Y qué pasa cuando el ejemplo en casa es malo?

- Bueno, cuando el ejemplo en casa es malo aparece el Estado, para eso son muy importantes las leyes que tenemos. Es el primero que siempre recuerdo y porque hablo mucho con con su abuelo, con Ramón, el caso de Lucio. El ejemplo en casa no solo era malo. Su progenitora y su pareja abusaban, golpeaban, maltrataban a Lucio y en este "nos encargamos nosotros", vamos dejando de lado y nadie se dio cuenta lo que estaba pasando. Entonces ahí necesitamos las leyes preventivas y por eso el Estado es subsidiario y por eso la importancia de la escuela y que si hay un dibujo que me está dando indicios de algo, señales, una maestra se puede dar cuenta y por eso es importante que una maestra esté capacitada para darse cuenta, o que si un niño tiene varios ingresos hospitalarios, bueno, algo llame la atención, en la guardia siempre se cae, siempre se lastima. La Justicia, en el famoso caso de Lucio, la famosa Justicia fallando con perspectiva de género, devolviendo a Lucio, al núcleo donde era sistemáticamente violentado, abusado y terminaban matándolo a golpes.

Este juego como de ideas, de ir reflexionando, de ir pensando que han destruido tanto la familia, que destruyeron el primer vínculo -hoy tenemos la ley de aborto vigente y es una ley que está vigente-, no lo podemos negar. Entonces, fíjate qué contradictorio que es contra la familia, que si vos enseñás que es un deseo la maternidad también, olvidándote de la evidencia científica y con lo de que con tu cuerpo todo lo que quieras, pero lo que se está gestando es un ser humano, no es de otra raza, no es de otra especie, es un ser humano y por todos nuestros tratados internacionales también tiene los mismos derechos que vos, sobre todo el primero, el derecho a vivir sin, el cual no va a poder desarrollar o acceder o tener y gozar de otros derechos. Ahí creo que, y por eso digo que en todos estos últimos años hubo un quiebre de la familia, también hubo como un jaque enorme a la familia. Agradezco sinceramente que ahora el sentido común nos esté a todos como obligando al menos a repensar esto. Capaz que esto y que la familia era importante. Cuando la tocamos, estamos tocando todo.

- Pero ahí, en el discurso del Gobierno sobre el proyecto de vida de cada uno, está también la proyección de ser madre. Entonces ahí es donde quizás entra en juego dos posiciones de "hay un proyecto de vida en curso y hay otro proyecto de vida en curso" que se están chocando.

-Entonces, y como que volvemos al hilo de la nota, qué importante que es la educación sexual, porque vos podés elegir ser madre o no y tenés que elegir usando todas las herramientas para prevenir. A mí no me gusta mucho cuando se habla de prevención de embarazos no deseados, porque cuando ya hay un embarazo ya hay una persona y en esto te hilo muy finito, pero en el "no deseado" me das la pauta de pensar de que te puedo desear o no desear. Si te deseo te hago un baby shower y toda la sociedad acompaña, saludás a la panza y ya le hablo a las dos personas. Si no te deseo: alfombra roja y abortá rápido. Seguí adelante, seguí con tu vida. No obstruyas tus sueños. Estás creciendo profesionalmente. No vas a tener un mango. No vas a poder criarlo.

En mi caso, yo acompaño a mamás que tienen una realidad socio económica desfavorable, mamás que llegan generalmente a la atención primaria de salud, a la salita. Hoy en día, desde que está la ley vigente, pero incluso un poquito antes que saliera la ley, lo primero que les ofrecían era un aborto. Antes que decir que andá a hacerte el primer control. A mí me pasó hace bueno, hace dos años estuve embarazada, pero es un montón lo que pasa una mujer embarazada durante el embarazo, controles, chequeos, tenés que estar muy atenta a muchos cuidados. Imaginate una mujer en situación de vulnerabilidad. Con la ley del aborto, el Estado no solo no le ofrecía esa oportunidad, sino que le decía "mirá, la solución es esta".

Uno, obviamente, con los recursos que tiene, de la manera que puede, va proyectando su vida. Por eso es importante que haya educación sexual, por eso también es importante que distingamos de qué proyectos de vida hablamos en un niño o en una niña que crece en la panza de una mamá. Hay una persona que también merece respeto a su proyecto de vida y a poder realizarlo. Y por eso y se dejó de hablar de adopción, por ejemplo, que que puede ser una opción válida. Tenemos un Código Civil y Comercial que dice hay un tiempo en el que la madre biológica debe estar. Hubo proyectos de ley para que pudiera haber pedidos de adopción anticipada, es decir, durante la gestación.

Hay un montón de herramientas que se trataron de dar a quienes debían darnos respuesta, quizás a los debates más profundos de la sociedad. Y como te decía al principio, no se, no se priorizó la vida de nadie, ni la de un niño, ni el derecho de un niño a poder tener una familia. ¿Porque? Porque bueno, tocamos lo primero, tocamos la vida y destruimos ese vínculo que también, yo no soy bióloga pero he estudiado mucho esto en en mis últimos años, ese vínculo materno filial empieza desde el instante de la concepción. Hay un vínculo asombroso, pero también hay autonomía del embrión, incluso dentro del cuerpo de la madre. O sea, lo único que hace la mujer en realidad es que tiene que estar bien y tiene que cumplir con todos los controles por su salud, pero también por la de su hijo.

-Volviendo el tema de educación sexual, vos hablas de que no se debe ideologizar ahora, ¿cómo hace un docente para no ideologizar? Porque cada docente tiene su bagaje propio.

- Creo que en este tema puntual, es un tema lo que estás diciendo porque yo lo comparto. De hecho, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, son un montón de libertades a defender. La libertad de los padres, a definir la libertad institucional de los colegios privados, definir su ideario y que no se puede ir y avasallar contra eso. También la libertad de conciencia. Quizás un docente que en una institución no coincide, como confluyen todas estas libertades o qué pasa en la educación sexual y que necesitamos basarla en evidencia científica.

¿Qué significa esto? Que, o al menos qué veo yo, hay que darle un enfoque, una mirada holística, integral, centrada en la persona. Todo esto que te estoy diciendo, todo podría interpretarse, podría interpretarse tranquilamente como "¿Qué se puede hacer con la normativa que tenemos vigente?".

No te estoy diciendo hay que derogar la ley, hay que cambiar la ley, hay que cambiar cosas. Lo que no podemos es dar una bajada de esta calidad desde desde un Ministerio y, en definitiva, ese es el problema y es un problema de no separar los abogados de derecho administrativo o de organización administrativa. Te diría que para los docentes es un problema de enorme confusión, porque si a vos te están bajando el caso de la provincia de Buenos Aires, si está eso en el manual, el docente puede, incluso, decir "¿Yo tengo que enseñarle esto al niño de cuatro años?", "¿Estos son los juegos que me sugiere el manual?" Hay docentes que hoy se preguntan eso, o padres que vieron o les comentaron en la casa los chicos que les habían enseñado.

Creo que la discusión es dejar de militar, es decir, que nosotros no nos metamos, que vengan los especialistas, que se base en evidencia científica, que revisemos a fondo cuáles son los contenidos que hay. Creo que eso hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo y y encontremos puntos de acuerdo, porque todo esto lo estamos discutiendo en un marco en donde la educación hay enormes desafíos educativos, hay enormes problemas.

Todos desafíos como que los chicos entiendan lo que leen, que haya terminalidad educativa, que haya clases, que los chicos vayan a clase en lugar de quedarse en la casa o en la calle. Por eso digo, no es fácil para nadie que se ponga el sombrero, ataje el guante y diga vamos a dar esta pelea que es cultural, que hay que desideologizar la educación sexual y hay que un poco barajar de nuevo en la implementación,.