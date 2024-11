Patricia Bullrich tras la violación de una reclusa: "La autopercepción es una mentira"

Un caso polémico que ocurrió en la Cárcel de Bouwer de la provincia de Córdoba y que fue elevado a juicio, teniendo sentencia en los últimos días, puso en el eje del debate el tema de la autopercepción o cambio de género en personas que están en prisión. Luego del hecho, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, apuntó contra la Ley de Identidad de Género.

Tal es el caso de Gabriel Fernández, un recluso que cumplía una pena en prisión por atacar a su pareja y que en el año 2018 pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández, por autopercibirse mujer. Con su nueva identidad, solicitó ser trasladada al pabellón femenino en la misma cárcel, pero una vez allí, ejerció violencia de género contra otras presas, abusó sexualmente y dejó embarazada a una de ellas.

Estando en prisión y con su nueva identidad, fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a otra mujer compañera en el pabellón. Tiempo después salió en libertad condicional, y poco después una nueva pareja (de género femenino) la denunció. Fue encontrada culpable y volvió a la cárcel en 2023.

El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres.

En su fallo, la Justicia hizo un repaso del historial de Fernández y explicó que, para garantizar los derechos de la imputada, "se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.

La sentencia describe que Fernández fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer”. Luego, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”.

Los jueces enfatizaron que “la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.

También indicaron que aprovechó su “género binario como amenaza” contra sus pares. En ese marco, Fernández habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. El hecho habría ocurrido mientras se encontraban en anexo Sala A (autoexcluidas) del Establecimiento Penitenciario N° 3.

Luego de esta situación, Fernández fue trasladada dos veces más. En agosto pasó al pabellón N° 6 y por último, el pasado 10 de octubre se autorizó al Servicio Penitenciario a moverla a otro establecimiento de mujeres para proteger a la mujer abusada.

"La autopercepción es una mentira"

El fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, se expresó al respecto de este caso a través de su cuenta oficial de “X”, donde remarcó que la ley 26.743 de identidad de género presenta “laxitud” en sus exigencias. Y explicó que hasta el momento no existe posibilidad de alojar casos como el de Fernández en el espacio carcelario destinado a mujeres.

Quien también se expresó al respecto fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la misma red social. "La autopercepción es una mentira para seguir haciendo adentro lo que hacía afuera. Esto sucedió en la cárcel provincial de Bouwer. No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle. Nosotros en las cárceles federales no lo permitimos. No queremos que las cárceles sean tierra de nadie".