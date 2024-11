El dramático relato del papá de Juanita Sirimarco a un mes de su muerte

Tras la muerte de Juanita Sirimarco ocurrida hace exactamente un mes -se produjo el pasado 12 de octubre-, la justicia de la provincia de Misiones continúa con la investigación, recogiendo testimonios de los involucrados en el viaje de estudio a Villa Carlos Paz, para saber si hubo responsables por el trágico desenlace de la adolescente, cuyo deceso se produjo tras cuatro días internada en Posadas.

En la causa, sus padres se presentaron como querellantes, aunque lo hicieron de forma separada. La Fiscalía de Instrucción N°6 de Posadas investiga si la estudiante fue atendida fuera de tiempo y sin los recaudos necesarios, durante el trayecto de regreso en que su salud comenzó a agravarse. Es por eso que se les está tomando testimonio a los adultos y los menores que formaron parte del contingente, esto último a través de la Cámara Gesell.

A un mes del fallecimiento de la joven, su padre Claudio Sirimarco aseguró que no le permitieron acompañar a su hija a Villa Carlos Paz desde el colegio, argumentando que "se trataba de un viaje de estudios".

A pesar de haber abonado previamente el 80% del costo total del paquete, cuando fue a saldar la deuda, en la empresa le pidieron una autorización del ICRA, que finalmente no consiguió. "Asistí a una reunión en el colegio donde estaba la directora, la vice, la docente que viajó y un maestro de inglés", recordó en una entrevista televisiva. Pero según sus dichos, la voz cantante en ese encuentro fue la de Alejandra, la docente que viajó y que le dijo que "por política del establecimiento los padres no podían viajar. E incluso me dijo que, si fuera mujer, quizás lo consideraban".

Los padres de Juanita Sirimarco se constituyeron como querellantes particulares en la causa que sigue la Justicia de la provincia de Misiones.

"Según lo que pudimos hablar con los médicos en el hospital, Juanita tendría que tener otro virus porque con la Influenza B, no podía llegar a ese fin. A pesar de todos los estudios y cultivos que le hicieron, nunca pudieron detectar qué era. Por eso le aplicaron varios medicamentos para los posibles virus y bacterias", comentó.

"El 7 de octubre que fue el cumpleaños de Juanita, la pasó bien al mediodía. A la noche, después de cenar, en la madrugada del viaje, a las 2 de la mañana empezó con vómitos, diarreas y fiebre. Y desde allí hasta las 12 del mediodía, que bajó de la ambulancia en Pediatría, donde la estábamos esperando con la madre, no tuvo ningún tipo de atención médica", manifestó Claudio. Y recordó angustiado: "Cuando la vimos no podíamos creer como estaba. Tenía los labios y las uñas negras. No hablaba nada, sólo pedía agua".

Docente suspendida

En tanto, el Instituto Cristiano de la República Argentina (ICRA) de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, decidió suspender a la docente Alejandra B, que acompañó en octubre pasado al contingente que realizó el viaje de estudios a Villa Carlos Paz, y que finalizó con la trágica muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, de 13 años de edad.

Mediante una carta documento fechada el 1 de noviembre, el colegio le comunicó a la educadora que le restringe cualquier participación extracurricular por el período de 12 meses, en cuyo período no se le abonará el salario.

A la docente se le cuestiona no haber dimensionado la gravedad del cuadro de la joven alumna, quien contrajo Influenza B y presentó diferentes síntomas en el viaje de regreso, sin que recibiera asistencia en un centro de salud. Las más de 14 horas de viaje agravaron el estado de salud de la adolescente que fue internada en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro apenas arribó a Posadas y cuatro días después falleció. A un mes del fallecimiento de Juanita, su padre aseguró que el colegio no le permitió acompañar a su hija a Villa Carlos Paz, a pesar de tener el 80% del viaje pago.

La autoridades educativas cuestionan una supuesta inacción o falta de respuestas adecuadas al evidente deterioro en la salud de Juanita, que derivaron en un shock séptico y le causó posteriormente la muerte.

Según medios locales, la carta documento enviada por el ICRA cuestionan a la educadora respecto a las faltas cometidas durante la planificación y ejecución del viaje de estudios a Villa Carlos Paz, y califican que la "extrema gravedad de los hechos ocurridos durante el viaje" sumado al "daño que se ha generado a la Institución".

En la notificación se le informa sobre una "sanción temporal sin goce de haberes" y se le restringe "la participación en actividades extracurriculares durante un período de 12 meses".

Cabe recordar que, tras conocerse la trágica muerte de la estudiante, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia de Misiones (SPEPM) emitió un "apercibimiento severo" para el colegio de Juanita debido a que el viaje fue organizado sin las correspondientes autorizaciones, entre otras irregularidades detectadas.