Tragedia en el Parque: qué provocó el accidente según los compañeros del chofer

Carlos Bergano es el nombre del colectivero de la línea 200 que une el Este y el Oeste del Gran Mendoza, desde Rodeo de la Cruz hasta La Favorita. Carlos murió el domingo tras colisionar la unidad que conducía con un carolino del Parque General San Martín porque el colectivo se quedó sin frenos. Pasajeros cuentan que Carlos realizó maniobras para evitar una tragedia mayor y que repitió la frase: "Tranquilos que los voy a salvar". Ante tan dolorosa situación, MDZ Radio 105.5 FM se comunicó con Claudio Gómez, delegado de la línea 200, para darle voz a los compañeros de Carlos.

"En este momento estamos en la sala velatoria acompañando", dijo Claudio Gómez al comenzar la entrevista y remarcó: "Esperamos que se resuelva lo más pronto posible todo lo que sucedió ayer y determinar quién se tiene que hacer responsable del accidente que hubo con el compañero".

El delegado aseguró que ellos no pueden "sacar conclusiones porque no somos entendidos en el tema. Si se puede emitir una opinión diría que él hizo todo lo que se tenía que hacer. Por lo que transmite la gente y lo que se escucha, él mismo dijo que se había quedado sin frenos. Es muy pronto para suponer o decir algo que no corresponde y que entorpezca. Lo tiene que determinar la justicia y nosotros necesitamos que se aclare por el bien de la familia de nuestro compañero, para solucionar esto y que no vuelva a suceder".

Según explicaron, el colectivo pudo haber funcionado perfectamente hasta el momento que tuvo el desperfecto. "En el mismo momento se puede haber soltado un patín, se puede cortar un resorte porque el compañero venía bajando de La Favorita, venía alzando pasajeros, venía trabajando normal", aseguró Gómez. Es que si hubiera tenido algún tipo de inconveniente que supiera, no hubiera seguido el recorrido, "a eso ponele la firma. Somos personas, hablo de mi persona y de Carlos también, que tenemos experiencia en el tema. No llevamos dos días", dijo Claudio con seguridad. "No salimos a la calle a lastimar gente. No queremos lastimar a nadie, o como pasó ahora que falleció un compañero", finalizó el trabajador del transporte público.

Escuchá la entrevista completa: