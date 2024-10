Cómo impacta la desregulación del transporte de media y larga distancia de Javier Milei en Mendoza

El Gobierno de Javier Milei publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto Nº883/2024 con el objetivo de "la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros", según el comunicado emitido por el Ministerio de Economía. A través de esta nueva disposición, el transporte de pasajeros de media y larga distancia de jurisdicción nacional deja de ser considerado un servicio público. La incógnita de cómo afectará la medida en Mendoza y el antecedente provincial.

Según la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado -organismos impulsores de la medida- esta nueva normativa traerá diversos beneficios para el sector. A partir de ahora, las empresas podrán establecer libremente los recorridos, designar vehículos, horarios, precios del boleto y duración de los servicios. Incluso, modificar los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva o incluso discontinuar rutas que no sean rentables.

Otro de los puntos, con un antecedente en la provincia de Mendoza, es la creación del Registro Nacional del Transporte de pasajeros que será de acceso público, sin costo y online. Según el ministerio, esto generará "una mayor oferta de servicios y competencia de precios que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas".

Para los empresarios no basta con la desregulación del transporte. Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ.

El sistema de transporte de media y larga distancia, actualmente, funcionan con una regulación parcial. Solo el 30% de los buses de larga distancia están regulados, mientras que "el 70% tienen una cuasi formalidad o informalidad en muchos de los casos", según Mauricio Badaloni, dueño de la empresa Andesmar. Por lo tanto, para que la medida del gobierno tenga el efecto en la baja de los precios, según el empresario mendocino tienen que ocurrir dos cosas: que las empresas paguen menos por los convenios colectivos de trabajo y que se reduzca la carga impositiva a las empresas. Es decir, reducir salarios e impuestos.

¿Cómo impacta la medida nacional en Mendoza?

La desregulación implementada por el gobierno de Javier Milei no tiene nada que ver con el transporte de jurisdicción provincial y no afectaría el transporte de media y larga distancia dentro de la provincia de Mendoza. Es decir, que esta medida no abarca a los colectivos que viajan hacia la zona Este, Lavalle, Valle de Uco o el sur provincial.

El transporte de media y larga distancia de Mendoza no se vería afectado. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Sin embargo, si pueden modificarse los servicios de media y larga distancia nacionales. Todos aquellos que conectan la provincia con el resto del país, desde los destinos más cercanos como San Juan y San Luis a los más alejados como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Jujuy, por ejemplo. En estos casos, los precios de los pasajes pueden incrementarse o disminuirse respondiendo a la necesidad de la empresa y serán los usuarios quienes deban buscar diversas ofertas a falta de un precio regulado por el Estado.

El antecedente mendocino

La disposición nacional de Javier Milei, tiene un antecedente en la provincia de Mendoza. En el año 2023 el Gobierno provincial abrió el Registro de Servicio Contratado General, desregulando a este sector del transporte y permitiendo que cualquier persona que cumpla los requisitos, pueda inscribirse y realizar traslados en forma legal.

Desde el gobierno local aseguran que fueron pioneros y la medida sirvió para incrementar la oferta, ya que desde la apertura del Resgistro hubo 71 inscripciones y solo 4 bajas al servicio.