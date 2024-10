La ocurrente comparación que hicieron dos turistas al ver la Fragata Sarmiento y la calle Corrientes

Dos amigas estadounidenses pasearon por la Ciudad de Buenos Aires y compartieron un video de los sitios que conocieron. Al poco tiempo, su video se viralizó gracias a los comentarios irónicos que realizaban comparando los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad con algunos lugares icónicos de los Estados Unidos.

Las jóvenes veinteañeras compartieron el contenido viral en el usuario "Itismacaron" de TikTok, con la siguiente leyenda: "Mi amiga y yo viajamos a Argentina". En el video, se puede ver el recorrido que hicieron las chicas por la Ciudad, paseando por Puerto Madero y la Avenida Corrientes del microcentro porteño.

En Puerto Madero, una de las jóvenes señaló a la Fragata Sarmiento y la comparó, irónicamente, con el Titanic. "Ese es, de hecho, el Titanic. La gente aquí tiene su propio Titanic", bromeó la turista y, enseguida, indicó dónde estaba el Puente de la Mujer: "Ese es el Puente de la Mujer. Muy feminista de su parte".

Mirá el video de las turistas

Desde Puerto Madero, el par de amigas se dirigió a la Avenida Corrientes, pasando cerca del mítico estadio cubierto Luna Park. Allí, vieron en la cartelera la publicidad de "The Messi Experience", con el rostro del astro del fútbol en grande. Al ver al capitán de la Selección Argentina de Fútbol, una de ellas aseguró entre risas: "Es un jugador de tenis2.

Más tarde, caminaron a lo largo de la Avenida Corrientes, observando en detalle los nombres de los artistas plasmados en las estrellas de las veredas. "Estamos caminando aquí en 'Current Avenues', in 'Good Airs' (traducción literal de Buenos Aires)", manifestó una de las chicas. La otra joven respondió con una pregunta retórica: "Esto es como el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿cierto?". Al toparse con la estrella de Mercedes Sosa, la joven que lucía una boina roja exclamó: "Es como una Adele argentina", desatando las risas de los usuarios que vieron el video en la red.

Finalmente valoraron al microcentro como "Broadway, pero más pobre". "Da vibras de presupuesto bajo", juzgaron. Como si fuera poco, se acercaron a la Casa Rosada, donde no tardaron en compararla con la "casa de los sueños de Barbie", por el color. "De hecho, ellos filmaron Barbie aquí", bromearon. El mismo chiste se repitió cuando se cruzaron con el Hotel Hilton de Puerto Madero, cuando dijeron: "Aquí es donde realmente vive Paris Hilton. Tiene mucho sentido".

El video obtuvo más de 21 mil "me gustas" y más de 130 mil visualizaciones en menos de un día, llegando, principalmente, al público argentino. Entre los comentarios, se pudo leer a decenas de personas que se reían de las observaciones de las chicas: "Estas son de acá. A mí no me engañan"; "Mercedes Sosa es la Adele argentina me está matando"; "Visiten Fuerte Apache y el Conurbano!! Son como Paris y Venecia".