La arena detrás de los chips: la geología en los dispositivos

Aunque se habla mucho de los “chips”, es probable que la mayoría no sepa cómo se fabrican ni por qué son tan importantes. Lo cierto es que cada uno de estos pequeños dispositivos es el resultado de un proceso increíblemente complejo que comienza con algo tan simple como la arena.

El material clave para la fabricación de semiconductores es el silicio. Este se extrae de la arena y se transforma en obleas de silicio, grandes discos sobre los cuales se construyen los circuitos que dan vida a nuestros dispositivos. Podríamos compararlo con la construcción de una casa: el silicio sería como los ladrillos, y las obleas, las paredes donde luego se instalarán los sistemas eléctricos. Si los ladrillos no son de buena calidad, la casa no se mantendrá en pie. Lo mismo sucede con los semiconductores: si las obleas no son perfectas, los chips que se construyen sobre ellas no funcionarán bien.

Aquí es donde entra en juego la empresa japonesa Shin-Etsu Chemical, uno de los mayores productores de obleas de silicio del mundo, con cerca del 30% del mercado. Esta compañía se asegura de que cada oblea cumpla con los más altos estándares de calidad, ya que de su precisión depende el correcto funcionamiento de la tecnología moderna. Imagina tratar de pintar un cuadro sobre una hoja de papel arrugada: el resultado sería defectuoso. Lo mismo pasa con los semiconductores; la precisión es clave.

Pero el silicio es solo una parte del proceso. Para construir los circuitos sobre las obleas se utilizan materiales y procedimientos que requieren una precisión extrema. Uno de esos materiales son las fotorresistencias, que actúan como la “tinta” para trazar los circuitos. Aquí también Shin-Etsu tiene un papel destacado, siendo uno de los principales fabricantes de estos productos. El proceso de litografía, que utiliza luz para grabar los circuitos en las obleas, no podría realizarse sin estas tintas especiales.

Sumco, otra empresa japonesa, también es crucial en este ecosistema. Junto con Shin-Etsu, estas dos compañías producen la mayoría de las obleas. Además de estas dos gigantes, empresas como Tokyo Electron, que fabrica los equipos necesarios para la litografía y otras etapas del proceso de producción, son fundamentales para garantizar la calidad con la que se fabrican los chips.

¿Por qué es todo esto tan importante? Piense en los dispositivos que usa a diario: su teléfono móvil, su computadora, incluso su auto. Todos ellos dependen de semiconductores para funcionar correctamente. Si los chips no fueran fabricados con el máximo cuidado y precisión, esos dispositivos no serían tan rápidos, eficientes o confiables. Por lo tanto, aunque el proceso de fabricación de semiconductores pueda parecer distante, en realidad está en el corazón de todo lo que hacemos hoy en día.

Además, Shin-Etsu no se limita a la producción de obleas. Trabaja en nuevas tecnologías como el empaquetado avanzado de chips, un proceso que optimiza la velocidad y eficiencia con la que se intercambia información. Esto es crucial en un mundo que exige cada vez más capacidad de procesamiento en tiempos más rápidos. La reciente adquisición de Mimasu Semiconductor por parte de Shin-Etsu también refuerza su liderazgo en este mercado, ampliando su influencia en la cadena de producción de semiconductores.

Este es un mundo invisible para la mayoría, pero fundamental para el funcionamiento de la tecnología moderna. La próxima vez que utilice su celular o encienda su computadora, recuerde que detrás de ese dispositivo hay un proceso que comienza con la arena y pasa por las manos de compañías como Shin-Etsu, SUMCO y Tokyo Electron, que hacen posible que la tecnología avance al ritmo que demandamos.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.