Las palabras del intendente de Villa Gesell tras el derrumbe del hotel

El derrumbe de un edificio de diez pisos en Villa Gesell conmocionó a todo un país este martes. Las autoridades buscan a las personas -entre 7 y 9- que quedaron atrapadas bajo los escombros, como consecuencia del colapso del inmueble. Trabajan en el edificio, ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y 1, Bomberos Voluntarios de Mar del Plata, Madariaga, la Costa, así como efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, trascendió que las autoridades recibieron un llamado de alerta pasadas la 1.30 de la madrugada, momento en el que se habría producido el colapso. El edificio, que albergaba al Hotel Dubrovnik, estaba en construcción para la instalación de un ascensor en la parte delantera.

Tras el derrumbe, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, habló con el canal de televisión TN, cerca de las 6 de la mañana, y expresó: “A partir del derrumbe de un edificio ubicado sobre la avenida 1, entre 100 y 103, se dio el aviso y empezamos a trabajar arduamente con todos los bomberos voluntarios de la región. Hay de Mar del Plata, Madariaga, la Costa. Ya están llegando también los equipos de la provincia de Buenos Aires”.

Así quedó el inmueble tras el colapso. Foto: X

De inmediato, Barrera se comunicó con el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, para conformar un comité de crisis. “Si hay que hacer una evacuación con urgencia, queremos tener todos los elementos y posibilidades a mano”, sostuvo y agregó: “Entendemos que hay personas atrapadas bajo los escombros. Había entre 7 y 9 personas que estaban habitando el edificio. Se está trabajando con bomberos para realizar los rescates, aparentemente tendrían identificadas a algunas personas. Pero estamos esperando porque es un trabajo muy delicado, porque hay que sacar escombros de forma manual. Se está haciendo un gran esfuerzo”.

De acuerdo con el funcionario, el edificio contaba con los planos aprobados en el año 1996 y el permiso de obra para realizar una remodelación en la parte delantera del hotel. Sin embargo, detalló que "acá lo que se cayó fue el fondo, alrededor de 10 pisos. Es un apart que estaba cerrado”."Tenía la habilitación para construir un ascensor de tres pisos en la parte de adelante del edificio, como si fuese una recepción. Esa parte aparentemente no tendría comunicación con la torre que estaba atrás. Ya la torre tenía dos ascensores. En la zona de la torre aparentemente había habilitación para cambiar pisos, no para tocar la estructura”, manifestó en diálogo con TN.

En una reciente comunicación, cerca de las 8 de la mañana, Barrera reveló que los efectivos están haciendo todo lo posible para rescatar a una mujer que pidió ayuda bajo los escombros alrededor de las 6 de la mañana. “Estamos trabajando, sacando escombros para tratar de rescatar a una persona. Creemos que estamos prontos a realizar el rescate. No sabemos si son personas del edificio lindero”, señaló y aseguró: “Hoy lo relevante es rescatar a las personas con vida, porque lamentablemente esto nunca pasó en Villa Gesell”.

El comunicado oficial de la Municipalidad de Villa Gesell.

Asimismo, reveló que "por el derrumbe, cayó parte del edificio en la propiedad lindera de tres pisos, que eran unos departamentos". Mientras las autoridades averiguar si esos departamentos estaban habilitados o no, continúa el operativo de rescate. "Sabemos que en el edificio que se cayó había alrededor de siete personas. Se estima que en el edificio lindero habría dos personas más", informó Barrera y aseveró que "no hay peligro de derrumbe en los edificios linderos".

