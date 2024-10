Día Mundial del Gato: secretos del comportamiento felino con Nai Osepyan

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Gato, una efeméride que recuerda la importancia de nuestros compañeros felinos y resalta la necesidad de conocerlos y cuidarlos de manera adecuada. En honor a esta fecha especial, conversamos con Nai Osepyan, única argentina certificada en comportamiento felino, quien comparte su visión profesional sobre las conductas más curiosas de los gatos.

Durante la entrevista, Nai abordó aspectos fundamentales como el ronroneo, el lenguaje corporal y las formas de enriquecer el ambiente para nuestros gatos. A través de sus respuestas, nos invita a comprender mejor las necesidades emocionales y físicas de estos animales y a responder adecuadamente a sus señales para construir una relación más armoniosa.

Nai Osepyan está certificada específicamente en conducta felina, además de ser licenciada en Relaciones Publicas. Fuente: Instagram/@comportamientofelino

Los comportamientos más curiosos y comunes de los gatos

Uno de los comportamientos más característicos de los gatos es el ronroneo, una vibración suave y rítmica que se emite con frecuencia y que puede tener múltiples significados. Generalmente, es una señal positiva, que indica que el felino se siente feliz, relajado y seguro en su entorno. Sin embargo, también puede ser una forma de autoconsuelo en momentos de estrés, miedo o dolor.

Según Nai, las gatas ronronean durante el trabajo de parto, también en situaciones de dolor o en momentos críticos como la agonía, lo cual se cree que alivia las molestias físicas y ayuda a reducir la inflamación, además de fortalecer huesos y músculos. Asimismo, este sonido tiene un papel importante en la comunicación entre gatos, especialmente entre madres y cachorros. De hecho, según la página Experto Animal, los gatitos aprenden esta conducta desde sus primeros días de vida, cuando la madre los guía y tranquiliza con su ronroneo.

Es importante prestar atención al contexto del ronroneo, ya que, en situaciones de enfermedad o malestar, puede reflejar un estado de vulnerabilidad. Si notás que tu gato está decaído, con dificultad para moverse o sin apetito, y acompaña estos signos con ronroneos persistentes, es recomendable consultar al veterinario, ya que estos síntomas pueden indicar algún problema de salud.

Los gatos también utilizan el ronroneo como modo de comunicación entre ellos, considerando que los cachorros lo hacen con sus madres. Fuente: Freepik.

Amasar es otra de las prácticas comunes en los gatos, que consisten en el movimiento de presionar hacia arriba y abajo con las patas delanteras. Esta acción, que muchos dueños consideran tierna y reconfortante, también proviene de sus primeros días de vida, cuando los cachorros estimulaban la salida de leche materna al amamantar. Este comportamiento instintivo se mantiene en muchos felinos durante la adultez, aunque no todos lo desempeñan, lo cual es completamente normal y no debe ser motivo de preocupación.

Sin embargo, el problema surge cuando, mientras amasan, succionan telas, como lana y algodón. A este comportamiento se lo llama picar y es preocupante porque los gatos no tienen el reflejo de escupir, lo que significa que pueden ingerir accidentalmente materiales no comestibles, que podría derivar en una cirugía de emergencia. Aunque puede parecer una conducta tierna, es importante no fomentarla. En estos casos, la recomendación es mantener fuera del alcance del felino los objetos que actúan como detonantes.

Una de las posibles causas es un destete temprano, que puede llevarlos a buscar consuelo en la succión de materiales no comestibles. Otro factor asociado con esta conducta es el aburrimiento, el estrés y la ansiedad. En muchos hogares, se pasa por alto la necesidad de estimulación mental de los gatos, lo que puede llevar a la aparición de comportamientos compulsivos como la pica.

Nai explica que generar un entorno estimulante es fundamental para la salud mental de los gatos y puede prevenir este tipo de comportamientos. Por ejemplo, recrear oportunidades de caza a través del juego, usando cajas, bolsas, túneles o incluso cambiando la disposición de los muebles y almohadones para hacer la escena del juego más atractiva. “Incorporar áreas en altura que resulten atractivas en cuanto a posición estratégica y como áreas de descanso, así como también los platos interactivos que fomenten la parte cognitiva. Todo esto sumado a la mayor cantidad de rascadores de diversas formas y texturas que podamos ofrecerles”, agrega la experta en comportamiento felino.

En cuanto a los juegos, Nai sugiere no enfocarse tanto en juguetes específicos, sino en actividades que despierten su instinto cazador, como atar un bollo de papel a un lápiz y simular el movimiento de una presa. Aprovechar los momentos crepusculares, al amanecer y al atardecer, es ideal para interactuar con ellos, ya que los gatos son naturalmente más activos en esos momentos del día.

Los gatos son animales crepusculares, por lo que los mejores momentos para invitarlos a jugar será por la mañana y cuando cae el sol. Fuente: Freepik.

Cómo los gatos marcan su territorio: un ritual

Los gatos se frotan diariamente contra personas y objetos. Esto es una manera de marcar territorio utilizando las glándulas odoríferas que poseen en distintas partes de su cuerpo, como la cabeza, los cachetes, las almohadillas de las patas y la base de la cola. Estas glándulas segregan feromonas únicas que sirven como una "firma" distintiva de cada felino. De esta forma, cuando se frotan en un mueble, una esquina o incluso contra una persona, están dejando su marca, comunicando que ese espacio o individuo les resulta familiar y seguro.

Pero el frotamiento no se limita solo a los objetos dentro de la casa. Los gatos también se revuelcan en la tierra para marcar su territorio. Al hacerlo, dejan sus feromonas en el suelo, marcando su presencia y asegurándose de que otros animales sepan que estuvo por ahí. Además, al revolcarse, también recolectan olores dejados por otros animales en ese mismo lugar, lo que les permite recoger información.

Los gatos también utilizan la orina para marcar su territorio, especialmente cuando buscan evitar confrontaciones directas, ya que no son animales agresivos por naturaleza y prefieren evitar enfrentamientos físicos que podrían resultar en heridas. Al ser cazadores solitarios, una lesión puede significar la incapacidad de cazar, lo que pone en riesgo su supervivencia. Por esta razón, los felinos han desarrollado un sistema de "comunicación a distancia" a través del marcaje con orina.

Los gatos se revuelcan en el suelo para marcar su territorio. Fuente: Freepik

Cómo los gatos utilizan el lenguaje corporal para comunicarse

Los gatos maúllan para comunicarse con nosotros, no entre ellos, y puede significar una variedad de cosas, como pedir comida, salir, o querer llamar nuestra atención. La inteligencia detrás de este comportamiento radica en que los felinos entienden que maullando pueden lograr que respondamos a sus necesidades.

“Cada gato desarrolla un lenguaje propio con su humano. Es por eso que cada persona literalmente entiende a su gato y lo que le está pidiendo, y más aún cuando se tienen varios gatos”, afirma Nai. Por lo tanto, un felino no maúlla igual para pedir comida que para solicitar que le abran una puerta.

Además del maullido, la cola de un gato es una de sus principales herramientas de comunicación. Cuando un felino mantiene su cola en alto con forma de signo de interrogación, está expresando confianza y seguridad. Esta postura indica que se siente cómodo y seguro en su entorno, dispuesto a interactuar de forma amistosa.

Asimismo, cuando mueven la cola de manera rápida o enérgica, especialmente si están emocionados por algo, como la hora de la comida, están expresando felicidad y entusiasmo. Sin embargo, si un gato no castrado expulsa orina mientras mueve la cola en forma de spray, está marcando territorio.

También las orejas de un gato son indicativas de su estado emocional y pueden dar pistas valiosas sobre su actitud. Si tiene las orejas erguidas, en posición vertical, significa que está alerta y concentrado en lo que está ocurriendo a su alrededor. En cambio, si las orejas están hacia los lados o hacia atrás, el felino está mostrando signos de miedo o incomodidad. Esta postura puede estar acompañada de un soplido, que es una advertencia para que no se acerquen. Otra opción es cuando las orejas están rotadas hacia los lados y significa que el gato está en una postura defensiva o agresiva, y puede ocurrir en casos donde se sienta amenazado.

Cada gato desarrolla un lenguaje propio con su humano.

En conclusión, es fundamental que los dueños de gatos comprendan que cada comportamiento tiene su significado y origen. La observación atenta y el conocimiento sobre las necesidades de nuestros felinos no solo nos permite ofrecerles un entorno enriquecedor, sino que también fortalece el vínculo. Al prestar atención a sus señales, creamos un espacio seguro donde ellos pueden expresarse libremente.

Para conmemorar el Día Mundial del Gato, es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de brindar a nuestros compañeros felinos una vida enriquecida y saludable. Siguiendo las recomendaciones de expertos como Nai Osepyan, podemos contribuir a su bienestar y felicidad, asegurándonos de que cada día sea una celebración de su compañía.