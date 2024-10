Cobertura de obras sociales y prepagas: los detalles clave entre planes abiertos y cerrados

El Gobierno ha dispuesto una serie de modificaciones en la cobertura de salud de los planes cerrados de obras sociales y prepagas, limitando los reintegros solo a los servicios brindados por profesionales incluidos en la cartilla de cada plan. Con esta medida, que entra en vigor este lunes, los pacientes que consulten médicos fuera de la cartilla no podrán recibir reembolsos, lo que marca un cambio significativo en el acceso a ciertos tratamientos y medicamentos.

La disposición, publicada bajo la Resolución 3934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el Boletín Oficial, afecta principalmente a los planes de salud cerrados, que representan la mayor parte de las contrataciones en el sistema de obras sociales y prepagas. Estos planes obligan a los afiliados a recibir atención únicamente de los prestadores listados en la cartilla, eliminando la opción de elegir profesionales externos sin asumir el costo total.

Los planes de salud de obras sociales y prepagas están organizados en dos modalidades: abiertos y cerrados. En los planes abiertos, los afiliados pueden optar por atención tanto dentro como fuera de la cartilla, y en estos casos, los servicios externos se cubren mediante reintegros, siempre sujeto a condiciones y límites anuales específicos. Este beneficio permite una mayor flexibilidad para aquellos que desean consultar a especialistas fuera de la lista de prestadores de la obra social, aunque habitualmente a un costo mensual más elevado.

A pesar de esta limitación, los afiliados tienen derecho a solicitar cobertura para una práctica o medicamento prescrito fuera de la cartilla si la situación médica lo amerita.

Por otro lado, los planes cerrados restringen el acceso a los servicios que no se encuentran dentro de la cartilla. Esto significa que las personas afiliadas deben recurrir exclusivamente a los médicos y centros de salud previamente establecidos por la prepaga u obra social para recibir cobertura. Si el paciente decide consultar fuera de esta lista, la cobertura no aplica y los costos no son reembolsables, lo que aumenta la carga económica para quienes requieran consultas o tratamientos específicos.

Esta nueva regulación establece también que todas las obras sociales y prepagas deberán informar claramente las condiciones de cada plan, detallando los prestadores de servicios y las limitaciones de cobertura. Además, cada entidad está obligada a especificar si el plan es abierto o cerrado y cómo se gestionan los reintegros en caso de planes abiertos. Esto garantiza que los afiliados comprendan las condiciones del plan que eligen, asegurando transparencia en la contratación de servicios de salud.

A pesar de esta limitación, los afiliados tienen derecho a solicitar cobertura para una práctica o medicamento prescrito fuera de la cartilla si la situación médica lo amerita. En estos casos, podrán recurrir a la vía judicial para exigir que el Agente del Seguro de Salud cubra un tratamiento que responda a su diagnóstico. Sin embargo, esta posibilidad, aunque es un recurso disponible, representa un proceso que no siempre está al alcance de todos y que puede implicar un desafío adicional para los usuarios del sistema de salud.

La nueva normativa marca un cambio importante en la relación entre las obras sociales y los afiliados, limitando la flexibilidad en la elección de profesionales de la salud y los medicamentos cubiertos. A medida que estas modificaciones entren en vigor, se espera que los afiliados a planes cerrados ajusten sus expectativas en torno a la cobertura y evalúen las condiciones de sus contratos con mayor detalle.