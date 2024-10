Apocalipsis de San Juan: una producción inédita en el cine argentino

Hace pocos días en Argentina, se presentó una nueva película distinta a lo que estamos acostumbrados. Sin lugar a dudas El Apocalipsis de San Juan es una producción inédita en la industria del cine argentino y un género cinematográfico no abordado que desde su presentación, está despertando mucho interés.

Para conocer más sobre las motivaciones y expectativas de esta interesante película, visitamos a su autor el cineasta argentino Simón Delacre.

- ¿El Apocalipsis de San Juan es tu primera película como director?

- Sí, es mi primer largometraje como director. Anteriormente, había trabajado en algunos cortos y proyectos más pequeños, pero esta película es mi debut en una obra de gran envergadura. Fue un desafío emocionante y un salto importante en mi carrera.

Cómo fue la experiencia de comenzar este desafío en Argentina, cómo se logra una obra de esta magnitud

- El desafío fue enorme, sobre todo porque Argentina no es un país que tenga una tradición de cine religioso en absoluto y mucho menos de esta escala. La experiencia de iniciar acá, con los recursos que teníamos, fue compleja, pero apasionante. Conseguir que un proyecto como este vea la luz implicó mucha planificación, sacrificio y fe en el propósito. Fue crucial contar con un equipo de voluntarios comprometidos, un buen guion y, sobre todo, el apoyo del público a través de campañas de financiamiento colectivo. Eso desde el punto de vista humano, pero está claro para mi que todo fue obra de la providencia que supo, con escasísimos recursos proveer las ayudas y personas necesarias para que se llevara a cabo de la mejor forma posible.

- Por qué el Apocalipsis, qué despertó tu motivación para plasmar en una película un libro tan importante y complejo a la vez

- La fascinación por el Apocalipsis comenzó primero por el “apocalipsis de Hollywood”. Mi película favorita creciendo fue Terminator 2 (el apocalipsis de la inteligencia artificial IA y los robots). De esta fascinación por las películas de este género, como católico surge la inquietud de que diría el verdadero y único apocalipsis, el bíblico. Cuando me volqué a su estudio, más por intriga morbosa que otra cosa, me encontré con un mensaje actualísimo y urgente. Parafraseando a Leon Bloy, me encontré con que las ultimas noticias, las más importantes, estaban en ese libro.

Quise llevarlo al cine para ofrecer una interpretación visual y exegética que ayudara a las personas a conocer y comprender su mensaje para nosotros hoy: “Cristo vuelve pronto” no es un slogan o “una forma de decir”, sino una realidad. Fue un desafío emocionante y un salto importante en mi carrera.

- Qué puede aportar el Apocalipsis de San Juan a la sociedad actual

- El Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre los desafíos espirituales y sociales y hasta económicos que enfrentamos. Brinda una nueva perspectiva para ver la crisis global actual. Una perspectiva esperanzadora. Las advertencias y señales que Juan recibe nos hablan de la lucha entre el bien y el mal, y nos desafían a tomar conciencia de las crisis que vivimos hoy, desde el deterioro moral hasta las tensiones globales. Es un llamado a la conversión y a la esperanza, porque al final, es un mensaje de triunfo de Cristo.

- Desde el aporte del Apocalipsis, qué le falta al hombre moderno para comprender su realidad

- Al hombre moderno le falta una visión trascendente. Nos hemos centrado tanto en lo material y lo inmediato que hemos perdido de vista lo espiritual. El Apocalipsis nos recuerda que hay una realidad más allá de lo visible, que estamos inmersos en una batalla espiritual que exige estar vigilantes y preparados. Creo que esa es una de las grandes enseñanzas que el texto bíblico nos ofrece para redescubrir nuestra realidad. El Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre los desafíos espirituales y sociales y hasta económicos que enfrentamos.

- ¿Qué rol juega la familia en este período de la historia?

- La familia es esencial, es el núcleo donde se transmiten los valores y se forma la fe. En estos tiempos, la familia debe ser una "iglesia doméstica", un lugar donde se cultive el amor, la oración y la fe. El Apocalipsis es un recordatorio de la importancia de estar unidos en la fe, de resistir juntos las tentaciones y de ser un faro de luz en un mundo lleno de caos. La familia juega un papel crucial en la transmisión de los valores cristianos y en la construcción de una sociedad más sólida y comprometida con Dios.

- Habiendo leído y estudiado el Apocalipsis, ¿qué puede ofrecer la Iglesia Católica al mundo de hoy?

- La Iglesia Católica tiene la misión de ser una guía espiritual en tiempos de confusión. El Apocalipsis nos habla de la segunda venida de Cristo y de la necesidad de estar preparados. La Iglesia, a través de su enseñanza, los sacramentos y su misión evangelizadora, ofrece al mundo una esperanza concreta, una brújula moral y una vía de redención. En este tiempo, la Iglesia está llamada a ser un refugio espiritual y una fuerza transformadora, un faro en medio de la oscuridad.

- Después de haber dirigido y concretado este desafío, ¿cuál es tu sueño y qué te gustaría para el futuro?

- Mi sueño es seguir haciendo cine que tenga un impacto profundo, que no solo entretenga, sino que también transforme, inspire y guíe. El siguiente proyecto sería, Dios mediante y dependiendo del éxito de esta película, una segunda entrega, que abarcaría la segunda mitad el libro del Apocalipsis, llamada “El Dragón y las dos Bestias”. Luego, alguna ficción genuinamente apocalíptica… si aún queda tiempo!

- Pensando en el presente y el futuro de Argentina, ¿qué le quisieras transmitir a nuestros jóvenes?

- A los jóvenes les diría que no se desanimen por las dificultades que puedan enfrentar. Que se mantengan firmes en sus valores cristianos, si no los tienen, los busquen, busquen la verdad y que sigan sus sueños, pero sin perder la integridad ni comprometer los valores. Me tomó 20 años de mantenerme lejos del mundo del cine por no comprometer mis valores… finalmente Dios cumplió mi sueño de hacer cine, y lo cumplió sobrepasando por muchísimo todas mis expectativas. Argentina necesita jóvenes que se atrevan a soñar en grande, a apostar por sus talentos y a no tener miedo del que dirán. A poner a Dios siempre por delante, con la certeza de que de esta forma, salgan como salgan las cosas, habrán hecho un bien enorme, al menos para sus almas y sus familias. Mi experiencia con esta película es prueba de que con trabajo duro, fe y fidelidad, lo imposible se puede hacer realidad.

Simón, muchas gracias por la película El Apocalipsis de San Juan, que ciertamente es una clase magistral del libro más apasionante y complejo de contemplar de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu entusiasmo y dedicación en transmitir la importancia de lo verdaderamente trascendente. Juan Pablo Pliauzer.

* Mg Juan Pablo Pliauzer, empresario Pyme.