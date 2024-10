Brad Pitt y Fórmula 1: combinación ideal para amantes de los autos y del cine

El mundo de la Fórmula 1 se prepara para el lanzamiento de la gran esperada película oficial de la Federación Internacional del Automóvil, Apple y Warner, "F1". La película será dirigida por el innovador director Joseph Kosinski, quien también dirigió la exitosa Top Gun: Maverick y que también se especializa en películas de acción como Tron o Top Gun 2.

Protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, llevando al público a vivir la adrenalina y la emoción de este deporte de alto rendimiento, con cámaras on-board (estas nos dejan ver de cerca lo que llega a ver un piloto de 1 en tiempo real). El tráiler de esta cinta salió a la luz el pasado domingo 7 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña, ofreciendo un primer vistazo a la acción que promete cautivar a las audiencias en todo el mundo.

La película como bien se sabe por algunos avances tratará de un ex piloto que se llama Sonny Hayes, protagonizado por Brad Pitt, quien se le pide volver a correr en la Fórmula 1 en el equipo APX GP, todo esto para poder darle apoyo a un joven piloto que se enfrenta a la presión y los retos de estar en la cima de este campeonato de élite. “Okay, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston y ahora McLaren. Todos tienen velocidad en las rectas, nuestra oportunidad está en las curvas, tenemos que construir un auto para el combate.” Todo esto a los fanáticos les pareció una especie de chiste, ya que la FIA lo que busca en el campeonato es que sus autos sean seguros y confiables. También se puede ver al equipo técnico de la escudería ficcional APX GP.

A lo largo del tráiler se pueden ver muchas tomas de los autos que especulan ser de Fórmula 1

El trabajo fue tan excepcional que hasta para este onceavo equipo ficcional (APX GP), el estudio construyó un enorme centro para esta escudería en el paddock, otro gran detalle para la producción fue el hecho que en el premio de Gran Bretaña de 2023 se creó un garaje para el equipo con el nombre de los dos personajes principales. Todo este trabajo demuestra la dedicación que se tuvo para la creación de este filme. El director decidió hacer todo este trabajo para evitar el uso de CGI (Computer-Generated-Images), tanto para las escenas del paddock y para las escenas on-board. Todo esto para crear un sentimiento de inmersión para los espectadores.

A lo largo del tráiler se pueden ver muchas tomas de los autos que especulan ser de Fórmula 1, digo esto porque en realidad lo autos usados por este filme no son de Fórmula 1 auténticos, de hecho son chasis de Fórmula 2 modificados por Mercedes para poder acercarse lo más posible a un Fórmula 1 estéticamente, todo esto a fin de economizar. Aunque el chasis no es el de un auto de Fórmula 1 el motor si lo es, como se puede ver en las primeras imágenes del auto el motor está proporcionado por Mercedes-AMG. Sin la ayuda del CGI, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2023 los actores se sumaron a la alineación para escuchar el himno de Inglaterra. Si uno estaba viendo el GP de 2023 por la transmisión mundial no ibas a poder ver a estos dos actores ya que las cámaras fueron bastante inteligentes para que no se pueda ver ni sospechar de ninguna manera a través de la transmisión.

Esta escena, capturada sin efectos especiales, aporta un realismo sin precedentes a la película de F1, difuminando la línea entre ficción y realidad sumergiendo al espectador en la esencia más pura del automovilismo. Otro gran detalle que muestra la ambición que hubo para la creación de esta película, es que en la última carrera de Gran Bretaña, en la zona mixta se podía ver a Brad Pitt dando entrevistas pretendiendo ser un piloto más, todo esto es muy surrealista ya que mientras los pilotos como Lando Norris dando entrevistas desmotivados a causa de su carrera se podía ver como pasaba Brad Pitt detrás de escena como un piloto más.

Algo muy interesante que se dio a conocer el pasado martes 6 de julio, fue que una de las escenas del tráiler de la película en cuestión, donde aparece el auto de la escudería ficticia APX GP, en realidad fue creada mediante el uso de CGI (imágenes generadas por computadora). Para lograr este efecto, se reemplazó el auto de la escudería Alpine de 2023. Esta podría ser una de las pocas escenas en toda la producción que emplea efectos especiales digitales. La atención al detalle y el método que se utilizó para el CGI demuestra el esfuerzo por mantener un alto nivel de realismo en la representación de los vehículos.

En conclusión la película promete sumergir a los espectadores en el vibrante mundo del automovilismo de élite. Con un enfoque en la autenticidad y la inmersión, ofrece una experiencia cinematográfica sin precedentes que difumina las líneas entre la ficción y la realidad, invitando a los fanáticos a vivir la emoción y adrenalina del deporte desde dentro. La dedicación al detalle y la colaboración con la comunidad de Fórmula 1 aseguran que esta producción será una celebración auténtica del automovilismo cuando llegue a los cines en junio de 2025. Conrado Tomás Díaz Robledo.

* Conrado Tomás Díaz Robledo. Estudiante.