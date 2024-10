La maternidad contra el mito de que "ya no está de moda"

Yesica tiene 29 años, vive en un barrio del conurbano bonaerense. Tiene tres hermosos hijos, y lleva para todos lados al cuarto; se viene la niña. Se levanta bien temprano, a eso de las seis, pone la pava y mirando desde su ventana que da a una pared gris, medio venida abajo, ella le va poniendo color al día. Hay que levantar a los chicos, preparar el desayuno, llevarlos al colegio. Al del medio le toca ir a fútbol, el mayor esta aprendiendo guitarra. Hay que pensar que cocinar, algo rico y rendidor. Hoy toca control del embarazo también.

Va por el quinto mes, así que eso lo tiene que tener en cuenta y aprovechar al máximo el tiempo para llegar con todo. Mientras están en el cole aprovecha para hacer las ricas tortas que vende, le pone mucho amor, y trata de aprovechar todas las instancias para mejorar la técnica. El marido de Yesica trabaja lejos, por temporada, así que ella lo espera ansiosa para poder compartirle su día a día.

A los ojos del mundo, y cada vez que Yesica se presenta y cuenta su día a día, la gente suele decirle frases que van desde “que sacrificio”, “cómo haces”, “cómo te vas a arreglar con uno más en esta situación” y hasta “te compadezco”. Sin embargo Yesica, con una gran sonrisa, responde: "Para mi no es un sacrificio, es una satisfacción". Ella sabe que los días no son fáciles y, a veces, se hacen cuesta arriba, empero, ese sentimiento no gobierna su día ni su vida. Por el contrario, tiene muy en claro que es parte de algo mucho más grande: la maternidad.

A veces, las voces del "no vas a poder" son potentes, pero el milagro de la vida se hace carne con mas fuerza y valentía. Porque, claro está, que la valentía y el coraje son parte intrínseca de esta gran manera de amar. En la vida hay muchas, muchísimas "Yesicas". Mujeres que aman la maternidad, que son todo entrega y amor. La maternidad no es cálculo para ellas, por el contrario, es el estado en donde se completan y crecen. ¿Romantizan? No. ¿Creen que es fácil? No. Igualmente disfrutan y agradecen el regalo de los hijos. No dejemos que nos arrebaten esta hermosa fecha con la justificación de que la maternidad ya no esta de moda.

La maternidad es un bien social, y es por ello que el Estado debe cuidarla y promoverla en cada una de sus acciones. Porque acá estamos haciendo historia. Que más voces cuenten estas historias que tantas compartimos, creemos y vivimos.

María Cecilia Bordón.

* Lic. María Cecilia Bordón, politóloga.

X: @cebordon