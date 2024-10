Día mundial del huevo: los 5 datos que tenés que saber

Todos los años, el segundo viernes de octubre le rendimos homenaje a un alimento fiel a nuestra cocina, fuente de proteínas de gran calidad, versátil y accesible, el huevo. Es el Dia Internacional del Huevo y podemos celebrar juntos conociendo 5 datos importantes sobre este sano y nutritivo alimento.

Podemos comer más de 3 huevos por semana

Para entender esta frase, en primer lugar, hablemos de colesterol. El mismo es un componente fundamental en algunos procesos internos, pero, el problema aparece cuando los niveles se encuentran elevados y nuestra alimentación puede ser causante de esto.

Podemos comer más de 3 huevos por semana. Foto: Freepik.

No podemos negar que la yema de huevo es un alimento rico en colesterol, pero durante muchos años se creía que el simple hecho de consumir huevo diariamente aumentaba el colesterol sanguíneo, de aquí surge la famosa recomendación de limitar su consumo a 3 por semana. Hoy se sabe que esto no es así, que el huevo es un alimento más dentro de un patrón alimentario, es decir… por sí solo no tiene la capacidad de aumentar nuestros niveles de colesterol, sino que el mismo va a depender de nuestra alimentación general y otros factores de nuestro estilo de vida. Esto hace que podamos comer más de 3 huevos por semana y esto no suponga riesgo añadido para padecer enfermedades cardiovasculares, siempre acompañado de un contexto alimentario saludable.

Es necesario cocinar el huevo… siempre

Si bien esta frase puede parecer muy lógica, siguen circulando recetas que utilizan huevo crudo en sus ingredientes, la famosa mayonesa casera, algunos postres y también batidos proteicos con el mito de que el contenido de proteínas en el huevo crudo es mayor que en el cocido. La diferencia más grande entre un huevo crudo y uno cocido no radica en su contenido proteico sino en el riesgo de contraer enfermedades como la salmonelosis. Por lo que se puede asegurar que todas las preparaciones que utilizan huevo sin cocer se pueden realizar y hacer más sanas y seguras cocinando el mismo. La recomendación es clara, siempre cocinar el huevo antes de consumirlo.

No podemos negar que la yema de huevo es un alimento rico en colesterol. Foto: MDZ.

Podemos comer también la yema de huevo

Durante muchos años y hasta la actualidad siguen existiendo dietas y personas que recomiendan comer sólo la clara del huevo. No se puede discutir que el mayor contenido proteico del huevo se encuentra allí, pero, no por ello, hay que descartar su yema. ¿Por qué? La yema de huevo también posee proteínas, aunque en menor medida y, su consumo junto con la clara aumenta el valor biológico de éstas. Además, y como si fuera poco, en la yema se encuentran números micronutrientes propios del huevo, como las vitaminas B1, B2, A, D y E, y minerales como potasio, fosforo y hierro.

El huevo puede ser parte de una alimentación saludable para la pérdida de peso

Primero y principal, siempre es importante recordar que ningún alimento tiene la capacidad de hacernos engordar por sí solo, o al revés, lograr un descenso de peso. Dentro de una alimentación saludable, completa y real, el huevo es un alimento ideal y adaptable a cualquier tipo de alimentación, incluso a aquellas destinadas a la pedida de peso. Su elevado contenido proteico hace que el huevo sea un recurso para sumar este nutriente a cualquiera de las comidas del día; a su vez posee una gran capacidad saciante, por lo que acompañado de otros alimentos saludables y un estilo de vida favorable, es un gran aliado en el descenso de peso.

No necesito comer huevo

Acá va una afirmación tal vez un poco extraña en este día, pero es muy importante hablar de los grandes beneficios de este alimento y cómo podemos incluirlo en numerosas comidas aumentando el valor nutricional de las mismas, pero eso no significa que es un alimento que debe estar si o si en mi patrón alimentario. Si no podemos consumir huevo por alguna alergia o patología, no te gusta, no tenés acceso al mismo o no lo elegís… está bien también. El huevo es un recurso muy lindo en nuestra cocina y salud, pero puede haber otros alimentos que aporten proteínas, vitaminas, minerales o que ayuden a ligar comidas y jueguen un papel similar al del huevo en nuestro día a día.

El huevo es un gran aliado en la alimentación saludable y una excelente opción para incluir en cualquiera de nuestras comidas. Si podés y así lo deseas, celebra el día del huevo incluyendo al mismo en alguna de tus comidas principales. Virginia Busnelli.

* Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351). Médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF