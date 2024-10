Ricardo Corral sobre la salud mental: "Que las personas se animen a consultar"

En el marco de la semana de la conmemoración del Día de la Salud Mental, que se recuerda el 10 de octubre, se realizó este miércoles, en el Teatro El Círculo del Círculo Médico de Mendoza, el Demo Day, organizado por Draper Start Up House.

Para este evento fueron convocados al panel de salud mental los doctores Ricardo Marcelo Corral, médico psiquiatra, jefe de Departamento de Docencia y Investigación del Hospital Borda y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras; y el doctor Sabastián Camino especialista en psiquiatría y medicina legal.

MDZ Online aprovechó la oportunidad y dialogó con el Dr. Corral sobre el momento que atraviesa la salud mental en el país, más allá de que la problemática de la salud mental es algo que no afecta solamente en Argentina.

"Hay una cuestión mundial de demanda de atención en problemas de salud mental, producto un poco de la pandemia y un poco de la crisis global que hay. En la Argentina particularmente, venimos de crisis en crisis hace varios lustros y esto se suma un poco a todo", expresó Corral en el comienzo de la entrevista.

-¿Cuáles son las principales recomendaciones de para poder generar una mejorar en la salud mental de la población?

-La realidad es que nosotros, desde la Asociación Argentina de Psiquiatras queremos aprovechar esta oportunidad para dos cosas. Una es promover una vida más saludable, es prestar atención a salud mental, tener una mejor calidad de vida más allá de las dificultades que sabemos que todos tenemos. Hay que tener una mirada positiva en ese sentido y tratar de hacer cosas que son simples como tener tiempo para el ocio, hacer actividad física. Todo eso nos ayuda a la salud en general.

-¿Qué consejos se le puede brindar a las personas que se sienten mal emocionalmente?

-Particularmente en la Asociación Argentina de Psiquiatras muchos trabajamos en instituciones públicas, en hospitales públicos y nos preocupa mucho el tema de que las personas puedan acceder a la atención. Muchas personas padecen y tienen enfermedades mentales y son discriminadas o se auto discriminan. Entonces un poco el mensaje que queremos dar es: que las personas que tienen algún problema que se animen a consultar, que no se sientan que por eso son débiles o tienen un problema de voluntad, sino que es una enfermedad como puede ser la diabetes. Para acá lo importante es tener en cuenta que no es que uno pueda estar triste o ansioso por algo, sino cuando uno está enfermo, porque eso implica que hay muchos días que uno está mal, todos tenemos un mal día o no dormimos bien, o estamos con ansiedad o estamos tristes porque perdió el equipo favorito nuestro. El tema es cuando eso dura mucho tiempo, durante muchos días y nos altera la funcionalidad de la vida cotidiana o la relación con los demás.

-¿Cómo ve la situación de la salud pública en Argentina en este momento?

-Bueno, venimos complicados con la salud pública en general, no de este gobierno. No me gusta hablar de las cuestiones políticas, pero la realidad que venimos de hace varios lustros, donde la situación económica ha hecho que también muchos médicos emigren. Lamentablemente en psiquiatría pasa mucho. Las condiciones de trabajo son complejas y por otro lado, es una situación donde hay más demanda, como pasa un poco en todo el mundo.

-¿Existen estadísticas alarmantes o preocupantes sobre salud mental?

-No me gustaría hablar de alarmante. La buena noticia es que tenemos respuestas a las personas que tienen alguna enfermedad o un padecimiento. La buena noticia es que la ciencia, la medicina, la psiquiatría ha evolucionado mucho, Hay tratamientos muy eficaces. La gente tiene que animarse a primero reconocer que tiene un problema y hacer una consulta. La consulta no implica necesariamente que alguien tiene que hacer un tratamiento. A veces en una consulta uno puede resolver y orientar a alguien en una conducta saludable. Por eso es importante para los médicos primero, la promoción de la salud, que el objetivo un poco de estos días es promover la salud.

-¿Qué aspectos que dejo la pandemia deben cambiar para mejorar la salud mental?

-Uno de los temas más importantes es el tema el sedentarismo. Le damos mucha importancia a la actividad física en todas las edades de los niños adolescentes, los adultos, los adultos mayores, hombres y mujeres, todos. La actividad física ayuda a mantener una mejor salud en general y eso, lamentablemente con la pandemia se perdió bastante. Aumentaron los índices de obesidad, incluso infantil, que antes nosotros teníamos chicos gorditos y eso tiene que ver con falta de actividad física. Eso es algo muy importante por el tema de las pantallas, mucha actividad frente al televisor o frente a las pantallas, o el tema de las redes.

-¿Hay alguna particularidad en Argentina que afecta puntualmente a los argentino en términos de salud mental?

-Yo creo que hay una cuestión que es muy importante, y me gustaría terminar con eso para comunicar, que son los valores humanos. Es decir, tenemos que aprender y tratar de estar muy atentos a ser solidarios, respetar al prójimo aunque piense diferente. Más en este momento que venimos con el famoso tema de la grieta hay que respetar al otro aunque piense diferente.

La entrevista completa al Dr. Ricardo Corral