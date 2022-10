Salud mental: el dato que alarma a los argentinos

Uno de cada tres argentinos tiene problemas de salud mental. Ante esta situación, MDZ Radio conversó con Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría sobre la importancia de tratar la salud mental y liberarse de los estigmas establecidos.

“No hay salud sin salud mental. La salud es algo integral, que puede perturbarse desde el punto de vista de las emociones o cosas simples pero cotidianas, como puede ser tener algún problema para dormir. Eso es algo que nos perturba en lo cotidiano. Ahora, el punto es que cuando se pierde la salud mental y hablamos de enfermedades mentales, eso lleva mucho prejuicio y estigma” explicó el especialista.

Muchas veces, según el especialista, se relaciona el problema de salud, por ejemplo de depresión, con una cuestión de voluntad. “Es recurrente escuchar a una persona decirle a alguien que está deprimido ´pero anímate, hacé esto, hacé lo otro´, cuando en realidad estamos hablando de algo que puede ser una enfermedad, que es la depresión. Y eso requiere un diagnóstico y un tratamiento. Hay muchas personas, que padecen cuadros depresivos, que los siguen arrastrando durante mucho tiempo, porque hay una confusión en pensar que se necesita solamente de voluntad para mejorar. Y el ejemplo que damos siempre es cómo hace una persona que tiene hipertensión o diabetes para mejorar con su voluntad. No se puede hacer eso. Tiene que ir a hacer un tratamiento médico.” explicó Corral.

Muchas veces se relaciona erróneamente el problema de salud con una cuestión de voluntad

En base a varios estudios en la población en general que se han hecho, el especialista advierte que más del 30% de las personas tienen algún tema de ansiedad, de tristeza o de trastornos de sueño. Además afirma que casi el 10% de la población va a tener en algún momento en su vida, algún problema serio de enfermedad mental. “Hablamos desde, por ejemplo, depresión, lo que llamamos depresión mayor: trastorno bipolares, esquizofrenia o demencia, ahora más renombrada por el tema del Alzheimer, que ha cobrado mucha envergadura en los últimos tiempos. Es decir, que es un porcentaje muy importante y para lo cual tenemos que dar respuesta, tanto desde el punto de vista de los médicos, de los profesionales de la salud, pero también la política sanitaria en particular. El Estado tiene que tener en cuenta que la salud es un derecho de las personas, y tiene que haber accesibilidad para eso”.

El impacto en la salud mental por la pandemia, contó el especialista, fue mayor en las personas mayores ya que tienen menos recursos físicos y tiempo para recuperarse. Además, ha influido en niños y adolescentes, que han perdido cuestiones de educación, actividad física, y de vinculación. “Se aumentó el consumo de nuevas tecnologías en detrimento de las cuestiones saludables de la vida al aire libre. Eso es algo crítico. Por otro lado, tengamos en cuenta que si hablamos de crisis, el 40% de nuestra población en la Argentina está bajo la línea de la pobreza. Eso es un factor muy grande que impacta en la salud. La cuestión protectora de la salud tiene que ver con el aire libre, la actividad física, estar en un ambiente saludable, entonces esas cosas influyen”, detalló Corral.

Falta de políticas públicas

Poder incluir en la agenda educativa la salud mental es sumamente relevante según el especialista: "sería muy importante lograr, entrenamientos, por ejemplo de meditación, de poder entender un poco las emociones. Ya desde niños hay muchas cosas que se saben que ayudan a promover la salud y de esa manera se previenen enfermedades”.

Concluyendo, Corral hizo énfasis en la importancia de la implementación de medidas políticas: “Pero lamentablemente la salud pública, las políticas de salud no son una cosa prioritaria en ningún color político. Sin embargo, la situación sanitaria- si bien tenemos mucha salud pública y mucho mejor que en otros países- está en deuda con nuestra comunidad. Porque la accesibilidad es difícil, está muy saturado el sistema. Hay cosas que tienen que ver con inversión, concretamente presupuestaria en salud pública. De alguna forma faltan también tanto recursos humanos como recursos físicos, inversión para tener mejores condiciones laborales y mejores recursos para atender a la comunidad. No estamos a la altura de las circunstancias, me refiero desde el punto de vista del Estado”.