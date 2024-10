Huracán Milton: el video viral de una argentina que pasó la tormenta en una autocaravana

Según informa la BBC, el huracán Milton tocó tierra este miércoles como huracán de categoría 3 en la costa oeste del estado estadounidense de Florida, para luego bajar a categoría 1, y cruzar Florida en dirección este provocando fuertes inundaciones y peligrosos vendavales.

En medio de este ciclón proveniente del Golfo de México, una argentina mostró cómo vivió el paso del huracán en una playa con alerta roja, mientras estaba en su autocaravana. La influencer se encontraba en el Golfo de Campeche y como cuenta en su video, el huracán, en ese momento de categoría 5, estaba pasando por allí.

El Huracán Milton es un ciclón tropical de categoría 5 que se encuentra activo en la Península de Florida, Estados Unidos. Foto: Archivo

Más allá de que las autoridades alertaron para despejar la zona, la influencer decidió quedarse junto al mar en su caravana. En el video viral, se ven los primeros efectos del huracán en el mar. Luego de esto, la joven procedió a mostrar el interior de su hogar temporal y a contar de que se alimenta.

Por supuesto, los comentarios sobre la desobediencia de la influencer no tardaron en llegar. En la publicación de X (ex Twitter) donde se viralizó el video se puede leer: "Mientras gente lo perderá todo ella hace un show", "Esta no pasó un huracán en su vida y no creo que pase por otro".

Mira el video

El huracán Milton tras su paso ha dejado a más de dos millones de hogares y negocios sin electricidad, según ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC News.