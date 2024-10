Día Mundial de la Salud Mental: cómo hacerle frente a la ansiedad y a la depresión

Todos los años se celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental, que busca concientizar sobre los problemas de salud mental en todo el mundo. Estos son muchos. En los últimos años, los trastornos mentales han ido en aumento y no hay señales de que vayan a parar en el tiempo cercano. Los principales son la ansiedad y la depresión. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% después de la pandemia del Covid 19. A esto se le suma el estrés en los ambientes laborales, razón por la cual la efemérides de este año se ha centrado en 'priorizar la salud mental en el lugar de trabajo'.

Jorge Criach, licenciado en psiquiatría, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre la importancia que tiene la salud mental en el contexto actual y cómo superar los estigmas para buscar ayuda.

Para el psiquiatra "se ha conseguido mucho" en términos de salud mental, ya sea porque cada vez son más las personas que acuden al psicólogo, o porque la gente es más consciente de la importancia que tiene en la vida diaria. Aun así, "a priori sabemos que casi no vamos a poder dar respuesta desde el punto de vista sanitario a la problemática profunda de salud mental". Simplemente porque es demasiado amplia, demasiado general. Por ejemplo, "vamos al desierto de Lavalle y ponemos un efector de salud mental. Yo te aseguro que en dos meses va a estar lleno el consultorio. Es decir, la demanda está latente y subterránea. Siempre".

Nada de esto significa que no se pueda hacer nada. Se puede prever y "fomentar todos los elementos y factores, por ejemplo comunitarios y de prevención, para justamente no llegar a ese punto". Entonces, la concientización es clave. Uno de los obstáculos más importantes que enfrentan quienes sufren trastornos mentales es el estigma. "Aparece como una cosa vergonzante, como si las personas tuvieran algún tipo de responsabilidad en lo que les pasa". El estigma no es solo social, sino también el que "el propio paciente siente sobre sí mismo y que es parte de uno de los desafíos que tiene que afrontar".

Criach resaltó la importancia tanto de buscar ayuda como "saber sacar conclusiones por uno mismo". En ese sentido, la autopercepción es el primer paso, el hecho de percibir la inquietud. "Si uno a partir de ahí deja que se desarrolle esa idea, va a llegar a la conclusión de que necesita ayuda. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando llegan al consultorio, que no es el principio de la sanación. Eso ya empezó adentro de él antes. Y venir al consultorio mío o de cualquier colega es parte de una consecuencia".

Sobre cómo ayudar a alguien que se encuentre en una situación complicada, el psiquiatra resaltó la importancia que tiene la intuición en las relaciones humanas: "Todos sabemos, tenemos una mente, sabemos de psicología y tenemos experiencias emocionales. Y si somos empáticos podemos más o menos entender lo que le está pasando al otro. Hay que confiar en eso. No podemos diagnosticar, pero podemos percibir, tomar conciencia y que algo resuene en uno, por algo es. Entonces, prestarle atención. En cierta manera yo creo que es como una especie de conocimiento más intuitivo que cognitivo propiamente dicho".

"No se queden con la duda, intervengan" cuando haya alguna persona querida que no esté actuando como siempre, "sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente los suicidios verdaderos son los que menos suelen dar señales", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: