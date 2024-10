Marcha universitaria: cómo será el recorrido en Mendoza

Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, brindó una conferencia de prensa este martes en donde se refirió a cómo se realizará la marcha a lo largo del país y en la provincia y los puntos importantes por los cuales es de suma importancia el apoyo de la sociedad en esta protesta.

Cuidar y defender la educación pública en todos sus ámbitos

Esos son los ejes fundamentales de la marcha que reunirá a universidades estatales en todo lo largo y ancho del país. Así lo remarcó Fidel en la conferencia de prensa que brindó este martes 1 de octubre.

Además, Gabriel Fidel resaltó que en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo esta marcha no significa solamente una protesta en favor de la educación universitaria únicamente, sino que recordó que la entidad cuenta con seis colegios secundarios, una escuela primaria, investigación, extensión y vinculación.

El comunicado por la red social X de la UNCuyo sobre la marcha.

"Tenemos mucho, mucho que le damos a la sociedad y por eso le pedimos a toda la comunidad que mañana nos acompañen en defensa de la educación pública", subrayó Fidel sobre la importancia de la marcha para todos en la provincia.

Recorrido y horarios de la marcha

"Vamos a marchar estudiantes, docentes, no docentes, egresados de nuestra universidad y, por supuesto, estamos convocando a las familias, a los padres, a nuestros estudiantes, porque ellos, mejor que nadie, saben el valor que tiene nuestra universidad y nuestra educación. Entonces vamos a partir de aquí, desde el campus de la universidad y marcharemos hacia la Plaza Independencia", explicó sobre el recorrido que realizarán, el vicerrector de la UNCuyo.

Gabriel Fidel dialogó con los medios sobre la importancia de la marcha convocada para el miércoles 2 de octubre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Vamos a concentrarnos a partir de las 15.00 aquí en el campus de la universidad, cerca del rectorado y de aquí vamos a salir con toda la gente de la universidad que nos acompañe y pedimos a toda la comunidad que mañana nos acompañen en defensa de la universidad pública y, en el caso de Mendoza, en defensa de lo que todos saben que es un gran valor", detalló el vicerrector sobre el recorrido y la trascendencia de la marcha.

Este será el recorrido de la marcha en Mendoza. Foto: X de UNCUYO.

En la marcha, junto con la Universidad Nacional de Cuyo estará la Universidad Tecnológica Nacional.

Por qué marchan

La iniciativa surgió ante la preocupación por la falta de presupuesto para las universidades públicas, el deterioro de los salarios de sus trabajadores y la amenaza del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario 2024, aprobada recientemente en el Senado.

El video de la UNCuyo convocando adeptos para la marcha de este 2 de octubre.

Luego de la primera marcha que se realizó el 23 de abril con inmensa convocatoria, el Gobierno no dio respuesta positivas con vistas a mejorar el presupuesto universitario, por lo que esta nueva marcha viene a presentar un nuevo reclamo por la preocupante situación que vive el sector universitario nacional.

La respuesta del Gobierno

En este contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni habló de marcha universitaria y aclaró que "el Gobierno no está en contra del reclamo, pero si en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada". En ese sentido, afirmó que "mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, no vamos a tener problema con eso".

Por otro lado, Adorni confirmó que "el veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado mañana". De esta manera, el rechazo de Milei a la norma sancionada por el Congreso va a coincidir con la fecha de la marcha nacional.

Finalmente, respecto a las medidas de seguridad durante la movilización, Adorni contestó que "no hay ningún operativo especial porque entendemos que va a ser genuina y en paz", aunque lanzó: "Esperemos que no esté manchada por algunos personajes del tren fantasma como ocurrió en la marcha anterior".