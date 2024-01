La increíble cantidad de autos que pasaron por los peajes de Córdoba en lo que va de enero

Cerca de un millón y medio de autos pasaron por los peajes cordobeses desde el 1 al 7 de enero del corriente año. Jorge Bañuelos, presidente de la empresa concesionaria Caminos de las Sierras, detalló que ese es el movimiento que se registró en las 11 estaciones de peaje de las rutas de la provincia de Córdoba.

A pesar de que se viene registrando una merma en el turismo, producto de la incertidumbre por la inflación y la devaluación realizada en los últimos días, la circulación en las rutas mostró una mayor intensidad el fin de semana pasado en los accesos a localidades turísticas como Villa Carlos Paz, Alta Gracia o Río Ceballos.

“Este sábado y domingo pasaron, por nuestras 11 estaciones de peajes, 384.703 vehículos, en ambos sentidos”, aseguró Bañuelos.

Los ratios se condicen con el movimiento en el turismo, ya que, según los operadores del sector, esta será una temporada de "fines de semana". Ya lo hacía presagiar el arranque del verano, con un diciembre que fue "tibio" y "módico" en cuanto a ocupación hotelera, y un enero cuyos registros continúan siendo inferiores a los de los veranos anteriores.

Las postales de años anteriores con ríos llenos de turistas no se vieron aún en los principales destinos de la provincia de Córdoba. Foto: Turismo Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, el mayor destino turístico de la provincia de Córdoba, el fin de semana que pasó se estimó una ocupación promedio del 60%, mientras que de martes a jueves se evidenció una baja en la afluencia de visitantes. Aun así, hay quienes aseguran que las reservas mejoraron para lo que resta de enero.

Claramente, la postal no es la de años anteriores en las que la gente reservaba con anticipación. Este verano, en algunos destinos, los turistas pelean los precios, a sabiendas de que las plazas no están repletas. Tampoco ayudan las condiciones climáticas, ya que llovió casi todos los días desde que inició el 2024. Aunque las expectativas no están perdidas para lo que queda del verano, los operadores turísticos señalan que la temporada "se va evaluando en el día a día".