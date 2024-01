Preocupa la falta de repelente y tabletas para mosquitos: los motivos

Ante la escalada de casos de dengue que viene afectando a provincias del norte y centro del país comenzaron a escasear repelentes corporales y ambientales contra mosquitos en comercios, supermercados y droguerías. En las últimas semanas se registraron seis personas fallecidas, tres en Misiones y dos en Corrientes, por lo que la falta de protección contra mosquitos genera mayor preocupación tras el estado de alerta declarado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El faltante de repelentes corporales y ambientales en droguerías fue confirmado este martes a MDZ por parte de Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. El titular del COFAM explicó que hay el stock de repelentes a comenzado a escasear en las últimas semanas por una cuestión estacional. "Hay falta de repelentes. La marca más conocida ha entrado en falta en nuestra principal droguería proveedora. Y esto es también un tema de estacionalidad", señaló.

En el mismo sentido, una farmacéutica de una reconocida cadena contó a este medio que las droguerías no tienen repelentes en aerosol y que solo consiguen en crema, "el envase más pequeño, tipo de bolsillo, a un precio elevadísimo". Valestra indicó que esto se debe "no solo a los casos de dengue sino a la cantidad de mosquitos, que con la humedad se fomentan" y manifestó desconocer si es un problema "relacionado con la importación de algún tipo de elemento que se necesite en la elaboración de estos aerosoles".

En algunos supermercados lo único que hay disponible son espirales. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Desde MDZ recorrimos supermercados y constatamos que el faltante de repelentes y tabletas anti mosquitos es un hecho. Si bien, los precios varían según el comercio del que se trate y la marca, los valores se han incrementado considerablemente. Del relevamiento realizado se desprende que la caja de 12 tabletas cuesta entre $970 y $1.300 pero en ningún supermercado hay stock. Los espirales, que pueden ser tóxicos, varían entre los $700 y los $1.200 según la cantidad y la marca.

Asimismo, los insecticidas salen alrededor de $1.800 y $3.900 aunque también hay falta en diversidad de marcas. En tanto, los repelentes son los que más han aumentado y también hay faltantes. El repelente en crema más chico cuesta $740 aunque solo encontramos dos, el de aerosol de 170cm3 tiene un valor de aproximadamente $2.300.

El único repelente en aerosol disponible viene en envase chico, de 170cm3. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Por otra parte, desde el sector de empresarios de comercios dialogamos con Rubén David que manifestó que el problema del faltante en los supermercados y mayoristas no se debe solamente al aumento de la demanda por los mosquitos y el dengue, sino también, a que no han aceptado las listas con los nuevos precios porque los incrementos no se corresponden con la inflación. "A medida que nos vamos quedando sin stock, nos vamos quedando sin mercadería. O sea, Johnson fue uno de los que aumentó, junto con P&G, Colgate, Johnson & Johnson, Mondelez y las grandes marcas, por encima de lo que fue la devaluación", explicó.

En otros supermercados habilitan al cliente a llevarse hasta dos productos iguales por falta de stock. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

De acuerdo con esta información, el gran problema que estaría ocurriendo no es la falta de productos sino el aumento excesivo de los costos. "Tenemos que aceptar los precios nuevos y si no los aceptamos, no nos mandan mercadería. Ahora vamos a ver si van a haber descuentos, si no, lo que no se ha vendido y ahí negociar como hacíamos en una vieja época para tener los mejores precios y los productos en la góndola", afirmó el empresario que para finalizar aseguró que están tratando de que no suban los precios más allá de lo esperado.