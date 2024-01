La plataforma Educ.ar volvió a estar disponible, pero sigue en peligro

El portal Educ.ar que tiene miles de recursos pedagógicos para estudiantes, docentes y comunidad educativa volvió a estar disponible luego de que haya estado caído por causas que se desconocieron. Mientras una advertencia oficial en el sitio hablaba de tareas de mantenimiento, miles de personas advirtieron que el trabajo se daba en medio de los ajustes del gobierno de Javier Milei y que podría haberse tratado de un recorte. Algunos usuarios de redes sociales decidieron crear una página espejo y rescatar el material que es un insumo de trabajo diario de maestros y profesores en todo el país.

La interrupción del servicio también afectó a la web de Conectar Igualdad, que hasta ahora sigue offline. Además, ayer se sumó el repositorio del Conicet y crece la preocupación acerca de qué hará el Gobierno en materia de educación.

La vuelta de Educ.ar no mostró grandes cambios. A simple vista sólo se ve modificado el logotipo. También volvió a estar habilitada la página de Facebook. La plataforma tiene más de 20.000 materiales didácticos, cien cursos y aulas virtuales. También documentales, juegos y otras experiencias especiales.

Aunque parecería que todo va a seguir funcionando como hasta ahora, hay algunos que critican este tipo de programas. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, habló con radio El Observador y dijo: En primer lugar, Educ.ar no es un sitio web, es una empresa del Estado y todo lo que puede estar en el sitio web, está. No se pierde absolutamente nada (...) Hay que hacer lo mismo que con cualquier otra sociedad del Estado, hay que analizarla, hay que ver si sirve, si se puede vender, si se pueden incorporar capitales privados. Y si no sirve, cerrarla".